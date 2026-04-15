王金平讚鄭麗文訪陸成果　盼執政黨有智慧

王金平接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行程，今天前往前“立法院長”王金平辦公室進行拜會，並表達感謝支持。王金平說，我們都是中華民族的一份子，儘管兩岸分治，但是各自發展出兩岸的生活制度跟方式，到今天為止，兩岸都是非常成功。



王金平說，在有關大陸釋出的10項惠台措施中，鄭麗文感受到陸方的誠意是百分百，所以要重視這個惠台政策，希望執政黨能用智慧、善巧的方式來接受他們認為可行，而且又能夠有利於兩岸共同發展、順利成長的作為。



王金平強調，同為中華民族，更是不能打仗，中共中央總書記習近平這樣的理念，和鄭麗文完全契合，未來也希望兩岸共同來接受這個理念，來促成兩岸的真正和平。



鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。



鄭麗文在行前就獲得王金平的大力支持，因此在行程後今天再一次前往王金平辦公室所在的宏國大樓拜會，感謝王的幫忙。雙方聊了約一個小時後，一同下樓接受媒體訪問。



王金平強調，這才能對台灣民生產生好的幫助，而鄭麗文也一再提及，這次所受的待遇感受到陸方非常重視，也展現最高誠意，連天氣都非常晴朗，老天爺非常幫忙。



王金平認為，在整個鄭麗文訪問行程中，他感受到的是，我們都是中華民族的一份子，儘管兩岸分治，但是各自發展出兩岸的生活制度跟方式，但都是受到國際社會的肯定。而大陸發展到今天程度，也要重視怎樣在世界上扮演一個和平的角色，所以現在不論哪一個戰爭，大陸都希望以和平者的角色來協助調和，來促成和平。



王金平強調，更不用說同為中華民族，那更不能打仗了，而大陸這樣一個理念，是和鄭麗文完全契合，也希望兩岸共同來接受這個和平的理念。



鄭麗文則說，他非常感謝王院長，出門前給他非常大的加持，所以回來了之後，要來和王交換心得，也得到王很大的肯定，希望未來能落實，不管是惠台的諸多政策，讓所有民眾都能感受到和平紅利。