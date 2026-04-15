如無不法盼還清白！蕭旭岑曝馬英九不接見　

國民黨副主席、馬英九基金會前執行長蕭旭岑（左）15日接受廣播節目專訪。（POP撞新聞提供） 中評社台北4月15日電／馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑（現任中國國民黨副主席）、王光慈兩人“違反財政紀律”。蕭旭岑15日接受廣播節目專訪時表示，自己到大陸都是學生交流，並有證人可作證。他願意接受調查，若有不法情事他接受被移送法辦。但調查若非如此，希望馬英九基金會跟馬英九還他清白。



蕭旭岑15日上午接受“POP撞新聞”專訪表示，馬英九基金會風波後，他想要求見馬英九，“他也不接見我”。以為自己跟著馬英九十幾年了，從“總統府”到基金會，至少馬英九會聽他說明。但很可惜沒有。



蕭旭岑認為，現在基金會調查小組已經組成，希望儘快向調查小組說明情況。調查小組成員分別是前“行政院秘書長”薛香川、前“經濟部長”尹啟銘、前“立委”李德維，相信他們不會偏袒任何一方。蕭透露，前“總統”辦公室主任蘇志誠曾提醒他，公家錢絕不能碰，因此離開“總統府”時才能全身而退。



蕭旭岑說，知道最近坊間對他私下很多指控，但他行得正、坐得直。他駁斥所謂收受台商捐款，“我這兩年到大陸交流全都是學生交流，跟我去最多次的是文化大學新聞系教授莊伯仲，可以問莊，莊可以證明，也可以去問台商有沒有這樣的事情”。



蕭旭岑質疑，馬英九基金會不斷高喊紀律，但董事會決議不能對外洩露資訊，卻又不斷發聲明，錄音檔還外洩。據說董事還蠻生氣的，這涉及妨害秘密。4月13日原本要開調查小組會議，結果變成臨時董事會還流會，但最後又發布調查報告，“這樣紀律在哪”？明明4月13日調查小組要開會，突然變成臨時董事會，因董事會法定人數不足而流會。卻又發布調查報告，誤導媒體已開董事會且確定調查報告，這都是很奇怪的事情。



蕭旭岑說自己真的很遺憾，訪問大陸有這麼多成果，又馬上陷入風波。有藍軍支持者問是有心人士不希望兩岸關係好？或不希望國民黨更加凝聚而要破壞嗎？“我不知道”！但無論有心人士對他個人有再大的仇恨或對兩岸關係、對國民黨有再大的仇恨，都應該要守法。



蕭旭岑認為，馬英九是個強調尊重體制、尊重法律跟規範的人，他覺得這一連串不太像馬英九的作風。



蕭旭岑說，如果調查結果認為他確實違法，要移送司法（調查），自己絕沒有第二句話。但如果調查結果不是這樣，“希望馬英九基金會還我清白，希望馬英九還我清白。我可以忍很多事情，但清白是一個人的生命，這是對人格很大的傷害，所以我不能認同”。