盧秀燕強推婦幼政策　不忘拉抬江啟臣

台中市長盧秀燕拉抬市長參選人江啟臣。（中評社 方敬為攝） 盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月15日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持“南區兒少家庭福利館”啟用典禮，宣布她任內推動市內“公托機構10倍增”政見，正式達標，從5處增加至50處，她強調，教育及兒少婦幼等社會福利政策一直是她的重點施政項目，並當場點名國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣未來一定要再接再厲，相信江未來接棒，一定能把好的政策延續下去。



台中市政府社會局15日舉辦“南區兒少家庭福利館”開幕典禮，盧秀燕親自剪綵，江啟臣也到場拚曝光，與地方里鄰長、民眾一一握手致意，拚曝光。



盧秀燕宣布，台中的公托數從她上任時的5處增加到50處，已達10倍增目標，親子館也從4間增加到23間，即將邁向6倍增，市府將持續推動“區區親子館”及“公托倍倍增”，打造安心生養的幸福城市，照顧更多育兒家庭。



盧秀燕說，台中市有29個行政區，但2018年她上任時，全市衹有5處公托、4間親子館，育兒資源遠遠不足，因此，她要求市府團隊跨局處合作、積極盤點，運用學校、社區活動中心、公有市場和社會住宅等公有空間，持續增設公托。不僅如此，台中市的公托收費還是六都最平價，家長每月只需自付新台幣1500元，減輕育兒家庭負擔，大獲好評。



盧秀燕並當場點名江啟臣，要江仔細聽，未來要把好的政策延續下去！她也要特別趕些江啟臣長期協助台中市爭取資源挹注建設發展，她非常重視教育及兒少婦幼等社會福利，相信江未來若接棒，一定能越做越好。



江啟臣提到，當前全台面臨少子化危機，去年新生兒人數僅約 10.7萬人，創下史上新低，連續10年下降，政府必須持續精進托育福利才能夠促進生育率，他也承諾，會將盧秀燕的政策延續實施，並且加強實施，讓台中的福利政策更趨完善。

