綠派莊競程選新竹市　高虹安：歡迎一起努力

新竹市長高虹安15日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月15日電（記者 盧誠輝）民進黨選對會正式拍板將由前綠委、台灣智庫執行長莊競程出戰2026新竹市長選舉，挑戰現任新竹市長高虹安。高15日受訪時表示，莊與她同樣是“立法院”第10屆的委員，兩人過去在一些議題上面也有所交流跟互動，所以她非常歡迎莊一起為新竹市付出努力。



民進黨選對會14日正式拍板將由前綠委、台灣智庫執行長莊競程出戰2026新竹市長選舉，桃園市長的部分則由前綠委、“法務部”“政務次長”黃世杰參選。民進黨中執會15日正式通過徵召。



對於莊競程從台中市轉戰新竹市，高虹安15日受訪指出，她非常歡迎各界人士為新竹市一起付出、努力，莊競程與她同樣是“立法院”第十屆的委員，所以也算是與他在一些議題上面有所交流跟互動。



高虹安強調，不管是不同的立場或不同的黨派，希望大家聚焦公共的政策討論，為社會爭取最大利益。所以她非常歡迎，期待未來大家也能夠互相交流。



莊競程1980年生，現任台灣智庫執行長，黨內屬於“正國會”派系，曾任“行政院”中部聯合服務中心執行長、“立委”、民進黨“立法院”黨團第10屆第3會期副書記長、交通大學生物醫學工程研究所助理教授，為台中市議會議員曾朝榮的外甥。