關注：綠擋大陸惠台措施　這些大咖很尷尬

中國大陸提出10項惠台措施。（中評社） 中評社台中4月16日電（記者 方敬為）針對大陸提出10項惠台措施，民進黨政府仍採取慣性的杯葛態度，但若仔細觀察綠營地方諸侯與縣市長選將的反應，可看出其間存在微妙差異。民進黨籍台南市長黃偉哲認為，相關措施對經濟發展有益，“沒什麼不可以”；台中市長參選人何欣純則低調不予回應。相關現象反映出，綠營地方諸侯及選將瞭解基層民意的真實走向，而官方的杯葛則使其陷入尷尬處境。



中國國民黨主席鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。



從產業面的現實來看，台灣農漁牧產品目前正蒙受輸美關稅的不確定性，同時也面臨著對美市場開放等沉重壓力。在這樣的外部環境下，若能重新打開龐大的大陸市場，無疑是對台灣農業發展的一大實質利多。



台灣的農業人口集中在中南部地區，這些區域向來是綠營的傳統優勢區，當官方基於意識形態全面杯葛惠台政策時，無異是忽視農漁民改善生計的契機，直接讓綠營地方諸侯及選將陷入尷尬處境。



面對10項惠台措施，民進黨台中市長參選人何欣純以“沒有評論”簡單帶過，並未呼應官方反對的立場，透露出某種“難言之隱”。



台南市長黃偉哲縱使重提大陸過去以介殼蟲為由無預警禁銷台灣芒果與鳳梨的往事，調侃“政治蟲比農業蟲嚴重”，但也深知兩岸“解鈴還須繫鈴人”，無法全然否認對岸若展現實質誠意重啟市場所能帶來的正面效益。