T台資深主播遭裁員　張瑞雄提6點觀察

張瑞雄指出，台灣電視新聞的結構性危機。（照片：張瑞雄臉書） 中評社台北4月15日電／TVBS驚傳裁員風波，資深主播吳安琪證實離開主播台，消息曝光後，震驚新聞圈。台北商業大學前校長張瑞雄15日在臉書發文提出6點觀察表示，這不是哪一家電視台的個別困境，而是整個台灣電視新聞產業的共同寫照，媒體業者必須面對現實，裁員可以是轉型的一部分，但不能是轉型的全部。把資深主播掃地出門、把成本壓到最低、靠著AI和監視器畫面撐場面，這不叫轉型，這叫放棄。



張瑞雄說，從去年底到今年二月，TVBS已陸續進行兩波人力縮減，累計波及超過百人。資遣對象從基層攝影、工程人員到駐地記者，如今輪到了資深主播。這不是哪一家電視台的個別困境，而是整個台灣電視新聞產業的共同寫照。要理解這場危機的本質，必須從最根本的經濟結構說起。



第一、廣告市場的崩塌是核心，台灣電視廣告收入在過去十年間蒸發了將近百億，難以守住每年一百五十億台幣的關卡。與此同時，台灣數位廣告市場每年的規模約達六百多億，問題在於其中八成以上流入Meta與Google兩家外資平台的口袋，留給本地媒體的，只剩殘羹。



張瑞雄說，Google與Meta掌握的是流量入口與使用者行為資料，廣告主追求精準投放與可量化的轉換率，電視台能提供的觸及規模雖大，卻愈來愈難在數位廣告邏輯下自我定價。換句話說，電視台正在用舊時代的產品，參與一場規則已經完全不同的競爭。更殘酷的是，這場競爭的裁判是演算法，不是編輯室。廣告主的預算已經被平台資料說服，轉向精準行銷，而電視台最引以為傲的“大眾觸及”正逐漸失去溢價空間，遲早要在人事成本上開刀。



第二、收視族群老化是另一顆定時炸彈，電視台的廣告收入之所以萎縮，有一半原因來自廣告主對受眾結構的精算。年輕世代幾乎不再以電視作為主要資訊來源，而是在演算法推送下被動接收的片段內容。電視新聞台的忠實觀眾，年齡層正在快速老化，而這個族群對多數廣告主而言，購買力與消費意願的吸引力都相對有限。



張瑞雄表示，當一個媒體平台的核心受眾集中在五十歲以上，願意在這個版位大手筆投放的廣告主類型就會愈來愈窄。電視台面對的不只是觀眾流失，而是廣告主主動重新分配預算的系統性撤退。這個趨勢不會因為幾個改版或幾位新主播而逆轉。



第三、流量與營收之間的致命落差，有人或許會說，媒體轉型做數位、衝網路流量不就好了？問題沒這麼簡單。數位內容的流量從來就不直接等同於營收，甚至出現流量愈大、虧損愈大的弔詭現象。台灣幾家已公開上市的新媒體公司財報，清楚呈現了這個困境，原因還是在於本地數位廣告的大餅幾乎被外資平台壟斷。



張瑞雄說，傳統電視台轉型數位，面對的競爭者不只是同業，而是坐擁全球資本的科技巨頭。在同一個廣告市場裡，電視台是提著竹籃搶水的小販，平台則是壓著水源的水庫管理員。這個不對等的競爭結構，不是靠努力轉型就能彌平的。



第四、AI降低成本的邏輯，正在反噬新聞價值



張瑞雄表示，在這樣的財務壓力下，AI成了管理層眼中最顯而易見的解藥。新聞台的AI主播早已不是新鮮事，不需要薪水，不需要勞健保，不需要在假日緊急回棚，更不會在談判桌上要求加薪。資深主播年資深、薪資高，純粹從成本計算的角度，幾乎自動成了財務報表上的高風險項目。



張瑞雄說，這個邏輯表面上說得通，骨子裡卻是一場豪賭。資深主播在重大突發事件中的判斷力、在鏡頭前的沉穩氣場、與觀眾之間多年建立的信任感，這些都是極難量化的資產，短期內也無法被AI真正複製。把這些人以成本名義清退，換來的短期財務優化，很可能是以電視台最後一點可信度作為代價換來的。信任一旦瓦解，廣告主和觀眾不會因為看到AI主播而回頭，只會加速離開。



張瑞雄指出，媒體管理層陷入了一個自我矛盾的處境。一方面強調要深耕新聞品質、鞏固品牌信任，另一方面卻選擇裁掉最能體現這些價值的資深人員。裁員省下了人事成本，卻也同步清空了品牌資產的底氣。這筆帳，不知道有沒有人真正算清楚過。



第五、內容品質崩壞是惡性循環的起點



張瑞雄說，財務壓力也直接衝擊了新聞內容的品質取向。部分電視台在收視壓力下，大量填充監視器畫面、網路熱議話題和車禍衝突影像，這類“低門檻內容”幾乎不需要採訪成本，製作快、成本低，短期看得到收視反應。



張瑞雄指出，但這是一條走不遠的路。當新聞台自己放棄深度報導與專業判讀，用廉價內容填充版面，觀眾不是沒有感知的。收看頻率可能短期維持，信任度卻在一點一滴地流失。而廣告主在意的，恰恰是媒體的品牌形象與受眾黏著度，而不只是瞬間的收視數字。走低品質路線換來的流量，無法有效支撐廣告定價，這個惡性循環一旦啟動，很難自行中止。



第六、電視新聞還有沒有商業出路



張瑞雄表示，說了這麼多困境，電視新聞業是不是就只剩等死一途？未必。但生路絕對不在繼續縮編、繼續走廉價內容路線、繼續靠AI主播假裝成本問題已經解決。



張瑞雄說，從經濟角度看，電視新聞若想重建商業可行性，必須找到平台無法取代的差異化價值，然後將這個價值有效變現。深度調查報導、大型現場直播事件、權威性的財經與政治分析，都是演算法無法有效生產的東西。這些內容有機會支撐付費訂閱模式，就像《紐約時報》在數位轉型中靠著付費牆和訂閱收入重新站穩腳跟，台灣電視新聞若有心走這條路，必須先有膽識在內容品質上大幅投資，再談變現。



張瑞雄強調，國際合作與授權收入也是值得認真評估的方向。台灣的新聞有其地緣政治上的獨特性，兩岸關係、半導體產業動態、區域安全局勢，都是國際媒體高度關注的議題，若能建立具公信力的內容品牌，授權給海外媒體或與國際平台合作，是廣告收入之外的另一條收入來源。



張瑞雄說，但這一切的前提，是媒體業者願意誠實面對現實。裁員可以是轉型的一部分，但不能是轉型的全部。把資深主播掃地出門、把成本壓到最低、靠著AI和監視器畫面撐場面，這不叫轉型，這叫放棄。



張瑞雄最後談到，吳安琪整理辦公室時，把搬不走的大型獎盃留在公司，只帶走了小的。那些獎盃代表的，是台灣電視新聞業在某個年代真正認真做過的事。現在的問題不只是那些獎盃該不該留下，而是電視台的經營者是否還記得，那些獎盃當年是怎麼得來的。