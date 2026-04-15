TVBS新聞台易主變綠媒？郭正亮：會引紛爭

郭正亮主持網路節目《亮話天下》。（截自亮話天下YouTube畫面） 中評社台北4月15日電／《TVBS》新聞台近日裁員消息成為焦點，包括駐地記者、攝影團隊、工程技術出現縮編，連主播台也列入裁員單位。外界傳言是因為《TVBS》新聞要出售賣個好價錢。對此，有民眾好奇《TVBS》真的會易主、變成親綠媒體嗎？前“立委”郭正亮認為，民進黨如果要用外圍的力量，把TVBS新聞吃掉，會引起很大的紛爭。



《TVBS》電視台近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單，鎖定資深元老級主播方念華、謝向榮、吳安琪。但最新消息衹有吳安琪離職，市場更盛傳T台有意以新台幣75億元出售。《TVBS》電視台自去年與今年初的人力調整，累計影響人數達上百人。外傳目的就是要在出售前讓財報數字好看，市場一度盛傳包括中信、富邦兩大集團有意接手。



不過，《TVBS》總經理14日晚間發出內部信件，表示“公司現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃”。



根據《中時新聞網》報導，有網友14日在郭正亮主持的網路節目《亮話天下》中提問，“《TVBS》現在會易主嗎”？郭正亮指出，目前傳出有幾家在出價，根據他的瞭解，目前檯面上傳出的中信跟富邦，應該都不是真的。他知道的是還有另外兩家想要買下TVBS，價錢不會太少。其中有一家就是台鋼集團，也就是台灣鋼鐵。



郭正亮表示，台灣鋼鐵的背景跟民進黨新潮流大老吳乃仁家族有點關係，所以有人擔心，新潮流的力量會被介入TVBS的收購案。但台鋼並不是一家很大的公司，它有沒有足夠的財力來收購TVBS，要打個問號。台鋼目前有兩個網路媒體，一個是民報，民報本來就綠的。另外一個是菱傳媒，菱傳媒大概很少人知道。基本上這兩家媒體，都是對綠營比較友善，所以才會引起注目。



郭正亮認為，這件事沒有那麼容易，因為像TVBS新聞這麼大的電視台，民進黨如果要用外圍的力量，把它吃掉，坦白講，會引起很大的紛爭。



對此，網友回應：“電視全綠蛙天下了，愚民化更嚴重了”、“民進黨執政，早晚都要變色”、“小吃店都能進快篩，裝修公司可以標軍火，接下來會不會是飲料店吃下TVBS”、“已經快五年沒看台灣的電視台節目，全部綠化也無所謂”、“這台早就有綠化傾向兩三年了，跟東森走同路線兩面賺流量”、“當初要國民黨黨政軍退出媒體，結果民進黨自己掌控媒體”。