反擊蕭旭岑　馬英九基金會：如有錯應徹查

馬英九基金會。（中評社 資料照） 中評社台北4月15日電／馬英九基金會指控前執行長、中國國民黨副主席蕭旭岑、以及另一位前執行長王光慈兩人“違反財政紀律”。蕭旭岑今天受訪對此表示，馬英九基金會不斷高喊紀律，過程中很多違反組織章程、財團法人法的部分，不也是違反紀律？對此，馬英九基金會15日表示，如果當事人沒錯就該還給清白，若有錯就應把事情調查清楚。



蕭旭岑15日上午受訪表示，基金會未經過董事會同意，就發出很多聲明。4月13日原本是調查小組要開會，卻變成臨時董事會，法定人數不足流會，卻又發布調查報告，誤導外界已經有開董事會且確定調查報告，這些都是很奇怪的事情，“一直強調紀律，那這樣做的紀律在哪？”



馬英九基金會15日發表聲明表示，針對蕭旭岑今天受訪內容，馬英九董事長在4月13日星期一就已公開說明調查的原則是秉持勿枉勿縱，公正公平的精神。如果當事人沒有犯錯，就應該還他們清白，如果當事人有錯，就應該把事情徹底調查清楚。



蕭旭岑說，如果調查結果認為他確實違法，要移送司法，他絕沒有第二句話。如果調查結果不是這樣，希望馬英九基金會還他清白，希望馬英九還他清白。他可以忍很多事情，但清白是一個人的生命，所以他不能認同。