李哲華：藍白黨魁盼宜蘭新北4月底整合

民黨副秘書長兼組發會主委李哲華（左）、文傳會主委尹乃菁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨、台灣民眾黨2026地方大選合作進度，中國國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華15日表示，國民黨與民眾黨在地方選舉合作持續推進，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已就宜蘭縣與新北市合作方向進行討論，期盼在4月底前達成共識。



國民黨15日中常會後記者會，由李哲華與文傳會主委尹乃菁與會受訪。



李哲華指出，嘉義市藍白合已提名張啟楷，兩黨合作模式順暢，上午也就宜蘭縣進行藍白協商，相關遊戲規則將比照嘉義市模式推動，溝通過程良好。



他表示，下午4時30分將針對新北市進行正式小組會面協商，雙方透過過去如黃國昌與李四川等人的互動，已建立一定溝通基礎，對協商結果有信心、之後也會有好結果。



針對宜蘭與新北整合時程，李哲華說，鄭麗文與黃國昌已有討論，希望兩地能在4月底前完成藍白合作共識，宜蘭縣可能採全市話民調方式，模式類似嘉義市；新北市部分則仍在研議。



至於是否採用手機民調？李哲華表示，不排除，但仍須考量民調公司操作與成本問題，若手機樣本比例過高，可能影響民調公司的商業可行性。



在彰化縣長人選方面，李哲華指出，提名評估作業都還在進行中，各潛在人選皆具不同專長，是國民黨重要資產，將以延續現任國民黨籍縣長王惠美政績、確保勝選為最高原則。



對於各界關注的謝家人選，李哲華表示，包括魏平政、謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章等4人皆在評估範圍內，黨中央將綜合考量各方條件後做出最適當決定。