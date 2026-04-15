鄭麗文：國民黨拿回話語權兩岸強強聯手

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今日於中常會上發表訪陸行成果報告，她強調此行充分證明國民黨在兩岸關係中扮演關鍵角色，而台灣擁有獨特且不可取代的戰略價值，不應被矮化為僅剩“價格”的棋子或者是籌碼。透過此次和平之旅，國民黨能主動拿回話語權，向國際社會傳遞兩岸可以選擇和平而非自我毀滅的明確訊號。



鄭麗文也談到兩岸可以強強聯手、一加一大於二，並舉出多個在大陸發光發熱的“台灣之光”為例。既然已經有優秀的台灣青年在層層政治障礙下依然能勇敢逐夢，這一代政治人物更有責任摒除無謂的政治藩籬，讓下一代能無後顧之憂地在更廣闊的舞台發揮，這才是兩岸和平穩定帶給台灣人民最重要的訊息。



國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行程，今天下午主持訪陸後的首場中常會，由於訪陸行受到好評，讓中常會上的士氣相當高昂。



鄭麗文在會中提到此次訪陸行，她說，此次“和平之旅”的首要任務，是讓台灣同胞與國際社會重新認識台灣的戰略價值。在重要的區域政治中，兩岸關係是重中之重，台灣絕對有能力扮演主動角色，而非淪為大國博弈下的棋子。



她提到，從在中山陵、香山衣冠塚悼念總理孫中山，到與習近平總書記的高規格會晤，此行已為兩岸關係開啟了新的紀元，證明台澎金馬可以在締造區域和平穩定上，擁有積極的主動權。



談及與習近平的會面，鄭麗文特別感謝大陸方面最高規格的接待與體貼入微的安排。她認為，雙方在正式會談與午宴中所展現出的“中華民族情感”是化解分歧的關鍵，過去幾年兩岸惡意螺旋上升，導致全世界對台海“兵凶戰危”高度焦慮，而此次交流展現了“一家人，所有事情都好商量”的善意，成功緩解了緊張局勢。



鄭麗文強調，只要憑藉智慧與努力，兩岸一定能走出一條和平的康莊大道，這不僅是同胞福音，更是世界和平的里程碑。



而針對中共中央台辦授權宣布的10項惠台政策，鄭麗文表示，這些政策旨在深化並惠及所有台灣同胞，體現了“事情一件一件做，路一步一步走”的務實精神。國民黨已跨出成功且穩健的第一步，未來還有剩餘的99步需要堅定走下去，確保所有台灣人民都能實質享有和平帶來的紅利。