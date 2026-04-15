民進黨提名桃園、新竹市　賴驚呼被電到

民進黨提名黃世傑參選桃園市長、莊競程參選新竹市長。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月15日電（記者 莊亦軒）民進黨15日舉行中執會並召開提名記者會，提名台“法務部次長”黃世傑參選桃園市長，前“立委”莊競程參選新竹市長。民進黨主席賴清德表示，黃世傑具備法律專長過去在桃園市升格時解決諸多法律困難。莊敬程擁有生醫工程專業，用有跨領域專長。



民進黨15日召開中執會，會後舉行縣市長提名記者會。正式提名黃世傑、莊競程為分別為桃園市長參選人、新竹市長參選人。



賴清德在縣市長提名記者會致詞時，疑似因室內溼度太低，被講台的靜電電到，舉起雙手低聲驚呼：“我被靜電電到了”。



兩位縣市長參選人致詞完畢後，由賴清德為他們配戴上競選背帶，並且舉起他們的手喊出“縣市好人才、團結拚未來”。會後開放媒體提問。



桃園市長參選人黃世傑則被問到出線原因為何，過去桃園曾傳出可能人選為“立委”王義川、府副秘書長何志偉，是否會找他們助選或有其他合作？黃回應，選對會甄選時並未提及其他候選人的比較，他們都是好同事、好戰友。他們在桃園的耕耘有目共睹，未來都會團結起來為市民朋友服務的機會。



之前有許多人被點名，由莊競程出線是否有中央點名空降意味？莊回應，他與許多竹科人一樣，是因為工作的關係來到新竹，在交大教書之後，有幸被選中參選並當選台中“立委”。他會用他的科技專業讓新竹市政效率再提升。



媒體詢問新竹縣是否會繼續勸竹北市長進鄭朝方參選？發言人吳崢立刻表示，縣市長參選人問題專注在縣市議題。這題由他來回答，關於新竹縣長人選部分，選對會都有在評估，時程則考慮賴清德主席接下來有出訪行程，新竹縣提名時程應該會落在五月份之後。



黃世杰1979年生，現任“法務部政務次長”，曾任“立委”、民進黨中央執行委員、桃園市政府參議、市政顧問、民進黨“立法院”黨團副幹事長、副書記長、“立法院”司法及法制委員會召集委員、民主進步黨發言人等職。畢業於台大法律學院法律學系、法律碩士及哥倫比亞大學法學院法學碩士。在民進黨內屬新潮流派系，也被視為前桃園市長鄭文燦人馬，父親黃金德曾任前桃園農田水利會總幹事、桃園縣議會副議長。



莊競程1980年生，現任台灣智庫執行長，黨內屬於“正國會”派系，曾任“行政院”中部聯合服務中心執行長、“立委”、民進黨“立法院”黨團第10屆第3會期副書記長、交通大學生物醫學工程研究所助理教授，為台中市議會議員曾朝榮的外甥。