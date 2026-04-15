尹乃菁：再發現追蹤器　上窮碧落下黃泉追究

國民黨文傳會主委尹乃菁。(中評社 張嘉文攝) 國民黨副主席李乾龍出席中常會。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁今受訪時證實此事。她也提到，黨主席鄭麗文在訪陸前和出入境時，所有的行蹤、搭乘什麼樣的班機，要在哪個機場進出，如何做安全的部署，都被向上通報，她要問賴清德是否心知肚明？



尹乃菁也嗆聲賴清德說，等你卸任之後，你失去了這個保護傘，我們一定也會追究到底，你就等著卸任以後天天到高檢署和法院去報到吧！



尹乃菁重申，李乾龍很寬厚、主席鄭麗文也很寬厚，覺得追蹤器司空見慣，反正也很難查到來源到底在哪裡。但身為國民黨的文傳會主委跟發言人，她要正告賴清德政府，從現在開始到未來大選的期間，如果再有任何一位國民黨的黨公職、參選人和現任的縣市長車上被發現追蹤器，我們一定會出動司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，找到這個追蹤器到底是哪個單位所用的糟糕手段。



尹乃菁強調，今天要不是國民黨空前的團結，做好保密的工作，賴清德是不是意圖要用這些側翼、網軍來擾亂鄭麗文訪問大陸的行程，“你不要以為我們不知道，我們都知道！”



國民黨今天下午召開中常會，尹乃菁在會後轉述記者會上針對李乾龍座車遭裝追蹤器一事，做出以上表示。



尹乃菁說，李乾龍的確是在座車的後方向燈發現追蹤器，她舉前美國總統尼克森的水門案為例，強調在民主國家發生這樣的事情是足以被彈劾的。