沈伯洋拜訪綠議員　暖身參選台北市長？

綠委吳沛憶、沈伯洋拜會民進黨台北市議員。（照片：顏若芳辦公室） 中評社台北4月15日電／民進黨籍“立委”吳沛憶登記參選民進黨台北市黨部主委，外傳是在為民進黨“立委”沈伯洋參選台北市長助攻，兩人15日拜訪民進黨籍台北市議員。沈伯洋說自己與台北市議員們討論市政，提及AI現在發展非常快，重點是怎麼系統性讓城市升級，自己目前會持續專心研究台北市政。



媒體報導，被問及是不是已經準備參選台北市長？沈伯洋說現在也剛開議，很常收到各式各樣的陳情，所以今天找了很多議員一起討論交通、校園安全等議題，有些事情其實需要“中央”一起協作，所以大家也在討論“中央”要怎麼努力、地方要怎麼配合，問了很多這類的意見。至於被問及是否是先前來預習？他說應該說是在不斷學習當中。



沈伯洋也被問有討論到年底的選戰策略嗎？他說，吳沛憶接下來要競選黨部主委，所以在主委的角色上，大家有討論到要怎麼聯合作戰，自己是台北市民、民進黨員，對這件事當然非常關心。



至於有覺得現在台北市政，國民黨籍市長蔣萬安還有哪些不足，是可以由你來補強的？沈伯洋說，他覺得沒有什麼“足夠或不足”的問題，自己身為市民，都希望台北變得更好，重點是怎麼系統性讓城市升級，不論在議會或“中央”，大家都一樣關心。



沈伯洋也說，AI現在發展非常快，像AI agent的使用越來越普遍，辦公室在整理“中央”或地方資料時，讓AI整理10年內的資料可能半小時到1小時就整理好，這可以節省很多人力，也代表未來在攻防或政策討論上都會更快速，對城市或“國家”來說都是好事。



至於昨天民進黨祕書長徐國勇說會推出很強的人選，你覺得會是你嗎？沈伯洋說，目前還是專心研究台北市政，多跟議員交換意見，這是現階段最重要的工作。



目前黨中央對台北市長人選的時程有規劃嗎？民進黨籍台北市議員林亮君說，現場沒有選對會的人，也無法回答。



吳沛憶也表示，不過今天議員們有討論到，台北市年輕選將很多，大家都期待這會是一場“非典型選戰”，不論在議題、形式、活動或訴求對象上，都希望能讓大家拭目以待。