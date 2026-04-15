李貞秀遭民眾黨除籍　迅速公告許忠信遞補

“中選會”公告許忠信遞補台灣民眾黨不分區“立委”。（中評社 資料照) 中評社台北4月15日電／前台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區“立委”資格。“中選會”今天上午收到“立法院”註銷李貞秀名籍公函後，下午已公告，遞補者為民眾黨籍的許忠信。



許忠信出身台南，2012年獲台灣團結聯盟提名為不分區“立委”，因台聯有“兩年條款”，因此在2014年辭去“立委”後回成大法律系任教，並於隔年退出台聯。



公職人員選罷法第73條第5項規定，“立委”遞補案，應自“立法院”註銷名籍公函送達日起15天內，由“中央選舉委員會”公告遞補名單。



李貞秀13日遭民眾黨開除黨籍，“中選會”同日表示，收到民眾黨發函開除李貞秀黨籍，因此依公職人員選舉罷免法規定，函請“立法院”註銷李貞秀的“立委”名籍。



“中選會”證實，今天上午已收到“立法院”註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法規定辦理遞補，並於之後召開的委員會議追認遞補案。



“中選會”今天下午在官方網站公告“‘全國’不分區及僑居國外國民選出的第11屆‘立法委員’遞補當選人名單”顯示，遞補當選人為民眾黨籍的許忠信，且其任期至第11屆“立法委員”任期屆滿日為止。