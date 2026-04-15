看影視惠台措施　黃慶源：市場很大是契機

樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源。（中評社 資料照） 中評社高雄4月16日電（記者 蔣繼平）針對大陸國台辦12日發布“十項惠台促進交流措施”包括影視產業，樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源向中評社表示，華人市場很可觀、大陸市場也比台灣大，加上串流平台當道，取代傳統電視台，這種開放代表多一個管道，擴大市場、不要分政治顏色，是產業未來發展很重要的方向。



十項惠台政策的第九項為：允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保護傳承與創新發展。



黃慶源，台灣中山大學公共事務管理研究所碩士、博士，樹德科技大學行銷管理系副教授，研究專長：企業管理、公共事務管理，授課領域：消費者行為、行銷管理、品牌管理、行銷活動設計、推廣與廣告策略等。



黃慶源表示，如何把市場擴大，不要去分政治顏色，這是媒體產業未來生存很重要的一個發展方向。電視台不能隨時想看什麼就看什麼，網飛、愛奇藝、YouTube則有隨選隨看的優勢，所以電視台被串流媒體取代，這是媒體產業大環境問題。



黃慶源表示，過去很多戲劇過去由電視台主導產生，由電視台製播。現在變成外包製作節目，可能也會賣給其他平台。這幾年台灣的電視台很努力開拓新的商業模式，但都無法填補失去的這塊，大陸市場會是新的契機，只要相關法令沒禁止。



至於可行性，黃慶源表示，可能就透過兩岸業者合拍一些質感比較好的節目、戲劇，是間接式的step by step，慢慢開始有合作，推出不涉及政治的，比較優質的片，既可合作，並增加彼此收入，畢竟華人市場也挺可觀的。