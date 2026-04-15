許毓仁：若堅持3800億+N影響訪美規格

哈德遜研究所資深研究員、前藍委許毓仁(右四)率領美國智庫學者訪問團一行人來台訪問。(照:許毓仁臉書) 中評社台北4月15日電／美國智庫“哈德遜研究所”、“保衛民主基金會”與“胡佛研究所”今天拜訪中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與“立院”三黨代表，訪團成員之一，前國民黨“立委”、哈德遜研究所研究員許毓仁受訪表示，華府對於“+N”的做法陌生，且若國民黨主席鄭麗文堅持國民黨版軍購案，訪美規格恐受影響。



美國智庫學者訪問團今天拜訪韓國瑜與“立院”三黨代表鍾佳濱、陳永康、王安祥。許毓仁受訪時表示，此次代表團特別來台灣關心軍購議題與台灣的防衛韌性，希望跟跨黨派的“立委”交流，訪團也很感謝韓國瑜安排這一次的會面，希望在這個時間點，把華府的聲音傳遞到台灣。



美國智庫學者訪問與韓國瑜會面之後，韓緊接著主持朝野協商，協商關於今年度預算付委以及軍購特別預算等案。



許毓仁指出，目前國民黨的版本就美方來看，實際執行可能會有相當難度。在軍購預算和彈性上的調整，希望還有可以協商調整的空間，也希望在習特會之前，盡量把這樣的軍購預算定案是非常重要的訊號。



許毓仁表示，華府是尊重“中華民國”的決定，但是就台灣目前險峻的國際局勢而言，華府希望台灣在自我防衛上，可以承擔一些必須要增加的預算。“這樣子的話，就盟友之間在特朗普的眼裡，可能也會對台灣這個部分印象比較好”。



媒體追問，國民黨主席鄭麗文稱，國民黨對軍購的底線是“3800億＋N”，且不會退讓，許毓仁則表示“我覺得他必須要對華府這邊做比較完整的說明”。他說明，過去並沒有“＋N”的案例，“＋N”對華府是陌生的。



若軍購預算按照“3800億+N”通過，會不會影響鄭麗文赴美行程？許毓仁說，“的確會有影響”，尤其以美方的觀點，在野黨當然要強力監督軍購，但是提出來的版本，也要兼顧可行性、可執行性。如果到時候通過一個比較不符合實際案例的做法，鄭麗文到華府去，可能要面對比較多的說明，尤其是在“國會”與行政部門上，可能都會有相關的質疑。

