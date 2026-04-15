總預算21日付委審查　軍購條例協商中

韓國瑜15日召集朝野協商2026年度政府總預算案、軍購特別條例。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北4月15日電／2026年度政府總預算案去年8月29日送至“立法院”，至今尚未開審，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜15日召集朝野協商，最終達成兩點共識，包括“行政院”在總預算付委半年內提出軍人待遇條例及警察人員人事條例之相關修正案；以及“立法院”承諾總預算審查期間，新興計劃的預算可先行動支，且不會刪減，如數照列。21日“行政院長”卓榮泰、主計長等人赴“立院”報告總預算編製過程並備質詢，質詢結束後付委審查。



此外，韓國瑜15日下午也就“行政院”函請審議“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”、民眾黨團擬具“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案”及國民黨團擬具“強化“國防”及對美軍事採購特別條例草案”舉行黨團協商。朝野黨團達成共識，通過軍購特別條例版本的名稱為民眾黨團版本，即“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案”。朝野協商目前仍持續進行中。



媒體報導，韓國瑜今天針對總預算召集朝野協商，朝野討論約一小時達成共識。韓國瑜宣布協商結論指出，各黨團同意4月21日邀請卓榮泰針對“2026年度政府總預算案”報告並備詢，詢答完畢後即將總預算交付審查，各黨團同意不提出復議，另外民眾黨團要撤回總預算復議案。



朝野協商結論還指出，“行政院”應於2026年總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例的相關修正草案，以及其他軍公教保障措施，以回應立法保障軍公教權益的意旨。另外總預算案完成審查前，“立法院”已通過的新興計劃動支案，“行政院”應立刻先行執行，“立法院”同意如數照列，免予凍結。



國民黨團書記長林沛祥協商時表示，一份不合符合法定程序的總預算案，如果“立院”照單全收，那不叫有效率，那叫失職；那不叫配合“國政”，那叫破壞制度。從去年8月到現在，“行政院”卻仍然不願意依法完整編列預算，把“立法院”已經三讀通過的法案排除在外。



林沛祥說，“立法院”不是“行政院”的立法局，“立法委員”也不是橡皮圖章。國民黨團呼籲，第一，請“行政院”回到依法行政的軌道，儘速提出符合法定程序的總預算案。第二，讓“立法院”可以回到應有的角色，依法審查，而不是在違法與背書之間做選擇。第三，朝野一起把民生擺在第一位，用制度解決問題，而不是用情緒造、製造對立。



民進黨團總召蔡其昌則說，民進黨的態度很清楚，民進黨黨團也好，“行政院”也好，對於軍人的加薪，或者對於警消的這些相關福利，其實都是很願意支持的，因此，他們建議“行政院”提出版本，後續三黨一起討論，看這樣的版本適不適合，或者哪裡該做調整，“我想這個就叫做善意”，這個是在合法“合憲”的情況底下，民進黨團很誠懇地表達了這個善意。



民眾黨團總召陳清龍在達成共識後強調，軍人加薪、警察退休保障等都是立法三讀通過的案子，“立法院”本身對法律案有提案之權，如果“立法院”不能提案增加預算，那老農津貼預算、議員助理費怎麼會由“立法院”增加呢？



國民黨籍牛煦庭說，今天的結局是政治處理，但不代表“立法院”自我閹割，朝小野大大家應該務實考量，在野黨多數，未來就該好好協商達成共識，如果不能達成共識，表決通過也應該要尊重多數。