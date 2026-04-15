連勝文：軍購案無關反美親美　反對空白授權

連勝文（左）接受黃光芹專訪。（照片：《中午來開匯》YouTube） 中評社台北4月15日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今召集朝野協商，討論今年度政府總預算案及“國防”特別條例草案”。對此，國民黨前副主席連勝文15日在網路節目表示，軍購預算沒有親美、反美問題，但規模新台幣1兆2千億元預算，不能不謹慎，應嚴格審查，並反對空白授權，為民眾看緊錢包。



連勝文15日接受網路節《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，針對軍購特別預算，連勝文表示，這並沒有反美、親美問題，並引述前陣子新聞，連賣花、賣茶、賣鞋的都能成為軍火商，1兆2千億預算不能不謹慎，要為老百姓看緊錢包，且無論是台中市長盧秀燕、前國民黨主席朱立倫等人多個版本，目的就是不可能讓民進黨中飽私囊，無論是國民黨“3800億+N”版本，或黨內其他版本，他反對空白授權這件事，一定要針對有可能產生弊案的部分嚴格審查。



對於“習鄭會”提前，且“習特會”延期是否對美軍購有影響？連勝文認為，美國總統特朗普過去做房地產出身，針對國際關係操作模式都圍繞著衝突、擴大衝突、談判再妥協，進而得到既得利益。目前特朗普有幾個關注議題，其一是中國，再者是石油，而當美國人在中東遇到問題，美國人需要與中國維持友善關係。



連勝文指出，從911事件發生後，美國與中國持續維持著雙邊貿易的關係，且特朗普在中東的問題目前無法解決，只能拖延，當然希望能夠與中東談成協議。若沒有解決，是否有可能在亞洲發生大規模衝突且為了台灣都有待評估。



談及黨內“連系”人事布局，連勝文表示，他不喜歡以派系區分，對他而言只有朋友與非朋友之分。弟弟連勝武負責青年事務推動，相關工作已持續進行，即使兩岸交流受限，仍會尋找其他方式推動青年交流與發展。

