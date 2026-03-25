黃慶源：年輕觀眾都跑了　台灣電視台變慘業

樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源。（中評社 資料照） 中評社高雄4月16日電（記者 蔣繼平）近日TVBS進行裁員，傳統媒體進入寒冬引起熱議。樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源向中評社表示，傳統電視台受串流平台影響最大，年輕觀眾都跑掉了，也沒有建立好的商業模式轉型成功，畢竟在美國也沒看到成功案例，最後只能一個個倒下被整併賣掉，這是資訊科技進步所造成的媒體產業型態轉變。



黃慶源，台灣中山大學公共事務管理研究所碩士、博士，樹德科技大學行銷管理系副教授，研究專長：企業管理、公共事務管理，授課領域：消費者行為、行銷管理、品牌管理、行銷活動設計、推廣與廣告策略等。



台灣電視台營收榮景在1990年代到2000年代初期，曾處於高度壟斷的黃金年代。進入2010年後，電視台的商業模型開始同時遭到多線夾擊，YouTube、社群短影音、串流平台搶奪大餅，年輕人透過社群網路看新聞，廣告預算外移後產生虧損。



黃慶源表示，串流媒體對電視台影響最大，導致電視台的觀眾都跑掉了，現在問大學生，幾乎都沒在看電視，以前還會抽空看新聞，現在根本不看，因為其他平台的新聞夠多了，打開Line就可以看新聞，社群媒體也可以看到大家在討論什麼新聞。



黃慶源表示，電視台要轉換很困難，除非商業模式做得很好，譬如旗下有很多拍片公司，片都很賣座，但在台灣過去幾年並沒有看到，產業轉型時沒有掌握這一塊。其次，除非電視台背後是由政府、政黨資源在穩定支撐，否則都會受到衝擊。



黃慶源表示，電視台養人成本也很高，觀察各家電視台派駐在各地的人力，一直縮編，運用精簡的人力來維持運作很長一段時間了。只能說這幾年衝擊真的太大，變成“慘業”，與高等教育一樣都很慘，面臨少子化、科技變化的最大受害者。