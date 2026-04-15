李乾龍座車遭裝追蹤器　吳崢稱感到震驚

民進黨發言人吳崢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月15日電（記者 莊亦軒）中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍驚傳座車被安裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，要正告“賴政府”，若再有發現一樣情事，一定會出動司法正義律師團追查。民進黨發言人吳崢15日表示，對此感到很震驚，呼籲國民黨應盡快報案，讓警方、檢調來釐清事實真相。



針對尹乃菁稱在野黨被執政黨動用情治單位監控，吳反問，國民黨掌握甚麼樣的證據嗎？怎麼可以任意指控是民進黨政府監控國民黨的副主席？歡迎他們提出證據，否則不應把嚴重事件，當成政治消費的材料，對政府抹黑、潑髒水。



國民黨副主席李乾龍座車後方向燈被發現裝有追蹤器，文傳會主委尹乃菁表示，身為在野黨被掌握情報機關的執政黨政府，不知道透過什麼手段在我們的車上安裝追蹤器，司空見慣也不是第一次了。來源也很難追查。



對於李乾龍座車發現被安裝追蹤器，吳崢表示，對此感到很震驚，若發生國民黨陳述情況，對於李的隱私、人身安全侵害都非常大。呼籲國民黨應盡快向警方報案，讓檢調調查。



吳崢指出，不曉得大家還有沒有印象，國民黨籍“立法院長”韓國瑜也曾指控，他的座車被民進黨政府監控。但當時該事件就不了了之、無疾而終，不希望看到這次又是類似事件。



吳崢呼籲，不論是站在釐清真相，或是希望李乾龍人身安全、隱私得到保障，都呼籲國民黨盡速來報案，讓檢警釐清事件真相。