杜聖聰：台影視赴陸進化到文化交流才能成功

銘傳大學廣電系主任杜聖聰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，陸方宣布十項惠台政策，將開放台灣影視產業赴陸發展。銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，他當然樂觀其成，但執行層面仍有許多細節與變數還是要特別注意，不要再受到泛政治化與人為因素干擾，才能讓兩岸影視產業交流更順暢。



杜聖聰認為，兩岸影視產業交流如果能進化到變成兩岸文化交流，才有成功的機會，也才能讓兩岸影視產業都能在良性互動中大幅提升競爭力與獲利。



大陸宣布十項惠台政策，其中第九項為，允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在中國衛視頻道和網絡視聽平台播出，台灣業者可以多種方式參與微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保存傳承與創新發展。



杜聖聰強調，他願意相信大陸這次重新開放影視產業交流是很有誠意的，所以當然樂觀其成，但還是必須注意到許多執行層面的細節與變數，因為其實兩岸影視產業交流早就已經不是第一次，2018年大陸推出31項惠台政策時就曾開放過，而當時很多執行層面的細節就出現許多狀況，導致兩岸影視產業交流始終沒有辦法取得很好的成績，這點是必須要特別注意的。



杜聖聰，台灣師範大學政治學研究所博士，現為銘傳大學廣電系系主任、廣電系副教授、銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，“中央廣播電台”採訪主任。研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



他提到，影視產業交流有很多層次，大致可分為人員、資金和成品等三大面向，所謂人員交流就是包括演員、導演或後製人員的雙向交流，資金交流是雙方合資共同拍攝影視產品，成品交流則是目前最為普遍與簡單的方式，就是把影視成品直接賣到大陸去播放。但根據過往的經驗，不管哪個層次的雙向交流，經常都會受到泛政治化與人為因素的影響，導致影視產業交流阻礙重重。