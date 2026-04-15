關注：賴清德為何不願見鄭麗文一面？

賴清德對於鄭麗文一再邀請會面，至今未回應。（照：民進黨資料照） 中評社台北4月16日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席鄭麗文訪陸返台後，再度拋出希望與賴清德見一面。前府發言人谷辣斯‧尤達卡(Kolas Yotaka)曾喊話要賴主動接球，但賴不止行前不接球，至今也沒給鄭麗文一個回應，為何賴不願意趁此機會給化解朝野僵局一個機會，賴應是擔心抗中保台出現破口，更不願給鄭機會拉抬她的政治聲勢。



對於抗中保台逐漸出現破口有幾個跡象，首先，賴清德、蕭美琴以及民進黨政策會執行長吳思瑤等民進黨政治人物批評對台措施時，或是談到兩岸議題時，網路風向都與過去出現變化，綠營發文惠台政策，底下留言批評者為多，網友對民進黨執政耐受度越來越低，尤其民進黨“膝反射”，只要看到中國大陸，不管是什麼政策就跳腳，更讓民眾反感。因此，若民進黨順應陸方提出對台政策，很可能讓支持度看穿抗中保台只是選劇招式。



第二，民主文教基金會最新民調趨勢顯示出，20至39歲等被稱為是“天然台世代”，都認為兩岸要交流才可以維持和平，在20至29歲者，更有高達八成三同意兩岸要加強接觸，讓兩岸維持和平。且這個年齡層超過五成都認為美國不會無條件派兵保護台灣，對美國質疑也偏高。



天然台或是天然獨因為民進黨2000年首度執政時，課綱進行調整，讓這個世代的民眾，偏向認同台灣詮釋的史觀。但連這群人都認同兩岸要交流才能維持和平，甚至對美國都採取懷疑態度，這對民進黨選舉會產生變化。若2028國民黨推出的人選偏向中間色彩，很可能這群人就會轉向國民黨。



民調數字中，連民進黨長期執政的高雄市有六成五，嘉義縣有七成二，認為兩岸交流建立良好關係可以維持和平。這個數字恐怕會讓民進黨感到危機，連綠營執政縣市都希望兩岸交流維持和平。若民進黨對於兩岸僵局，甚至戰爭隱憂沒有解方，可能會讓綠營長期執政縣市出現鬆動。



第三，兩岸文化交流也出現破口，民進黨一再祭出各種理由，想要阻擋台灣人到大陸旅行，對台灣更了解，最近討論熱烈的陸劇《逐玉》，以及之前另一齣陸劇《難哄》在台灣都人人朗朗上口幾句金句，《難哄》還是台灣導演瞿友寧執導，且台灣蛋糕店還推出相關商品，一時造成轟動。