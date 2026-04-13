姚大光：開放陸客對民進黨選舉也有幫助

台灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪陸，大陸隨後公布涵蓋農漁業、觀光旅遊等在內的10項惠台措施。台灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光對此向中評社表示，兩岸觀光本質上並非新議題，而是早已運作多年的既有機制，無須台官方所稱“要先從觀光小兩會談起”，就能儘速重啟。



姚大光說，台灣具備接待1000萬大陸同胞的能力，只要一念之間選擇開放，不僅有助於台灣觀光產業復甦，尤其是中南部的觀光和消費經濟助益非常大，對民進黨選舉會有很多正面幫助。



鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。民進黨政府透過陸委會發表4項立場，批評大陸惠台措施為“糖衣毒藥，凸顯養套殺的本質”，表達排斥立場。



姚大光接受中評社訪問時指出，這次陸方開放福建、上海地區居民來台自由行，尤其上海擁有2000多萬人口，且消費能力強、距離台灣近，一旦開放，將可為台灣帶來穩定且具消費力的客源。



姚大光表示，過去兩岸旅遊高峰時，大陸旅客來台一年可達418萬人次（2015年），但近年驟降至僅約20多萬人次，幾乎歸零；整體來看，台灣入境旅客數也從高峰約1200萬人次，下降至約800萬人次，其中關鍵差距就在陸客未能恢復。而當前台灣的觀光產業“非常不好”，已是業界普遍共識。



對於民進黨政府主張須先透過“觀光小兩會”協商再行開放，姚大光並不認同。他認為，兩岸觀光並非全新業務，而是疫情後中斷的既有交流，只需恢復即可，“沒有新的東西要談”。