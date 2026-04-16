邱毅曝探監蔡正元頭髮全白　醫療設備差

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日電／因“三中案”業務侵占遭判刑3年6個月的中國國民黨前“立委”蔡正元3月27日入監服刑，蔡的好友、前“立委”邱毅15日在政論節目透露他探監看到的狀況，直呼蔡正元頭髮都白了。他擔心的是監獄裡醫療條件差，蔡正元入監前沒有準備，是蔡正元太太特地去幫他買瑜珈墊擋塵螨。至於會客菜，邱毅說，要等新收房結束才能去送。



邱毅15日在政論節目《新聞大白話》回應網友提問“蔡博士的身體好嗎？”他表示，“現在還不錯啦！”因為才十幾天，在監獄中環境本來就比較差，年紀大的人免疫力會比較弱，在裡面的醫療設備也很差。例如說你有皮膚病，獄方就丟個藥膏給你，但那個藥膏一點效都沒有！



邱毅指出，因為沒有床，要睡地板，地板下面會有塵螨，因為地板會有龜裂的洞。所以後來蔡正元的太太看到狀況，趕快幫他買了瑜珈墊，那就有得墊了。因為蔡正元在入監前都還每天上節目，沒有時間去準備這些東西。塵螨會咬人，就會癢，癢了就會抓。這是前面的，新收階段比較苦。



邱毅提到，蔡正元的身體當然沒有在外面那麼好，還有心情，最主要是，有一定的年紀，坐牢很辛苦。“最近蔡正元頭髮都白了！”主持人說，因為蔡正元以前都有染髮。



“因為是新收，外面有人傳說（蔡正元）把裡面當講堂？怎麼可能！”邱毅表示，新收房裡面都關了很多人。主持人問，“那你有幫他帶會客菜嗎？”邱毅強調，要等新收房結束，才能分到兩人一間房。