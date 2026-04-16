江和樹砲轟：一個李貞秀就能把民眾黨搞垮？

民眾黨台中市議員江和樹。（照：江和樹辦公室提供） 中評社台北4月16日電／縣市長、議員選舉年底登場，然而台灣民眾黨近期深陷前“立委”李貞秀爭議，面對台中市北屯區市議員初選民調已落幕20多天，人選卻遲未公布，也引發基層不滿。民眾黨台中市議員江和樹15日砲轟，“一個李貞秀就可以把民眾黨搞垮嗎？”更點名中央黨部祕書長周榆修1個月領這麼多錢，要提名邱于珊，還是吳皇昇都講不清，連國民黨都在笑他們。



民眾黨員邱于珊、吳皇昇皆有意參選北屯區市議員，為此白營舉行2天民調，並於上月25日公布由邱于珊勝出，吳皇昇也接續提出復查，但時隔20多天，新的結果遲遲未定。



對此，江和樹表示，真的不瞭解黨中央在搞什麼，“一個李貞秀就可以把我們台灣民眾黨搞垮嗎？”、“想問周榆修在幹什麼？”北屯區有機會當選的市議員又多一席，這麼好的機會，黨中央民調竟然做到“剉屎”，到今天開中央委員會都不敢面對。



江和樹說，“贏贏筊跋甲輸”（會贏的選戰，選到輸），就連國民黨都在笑，因為藍營跟白營做的民調不同，若內參民調民眾黨贏不了國民黨，藍營就會再加提一席，重復強調“這是在笑我們”。



江和樹怒批，現在（全黨）為了一個李貞秀什麼事都不用做？強調民眾黨今年是要在台中市議會成立黨團（需有3席市議員以上），選舉時間緊迫，跟黨中央說了還搞不清楚，直言到底是要提名邱于珊，還是吳皇昇，講清楚有如此困難嗎，要求黨中央勇敢面對，不然一個月領這麼多錢要幹嘛，直呼連打仗的兵馬無法列出來，是要如何打仗？