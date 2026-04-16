接待顏慧欣遭楊珍妮咆哮？執秘稱完全沒印象

藍委洪孟楷質詢經貿辦執行秘書徐崇欽。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北4月16日電／“行政院”經貿辦前副總談判代表顏慧欣上月逝世，顏家友人日前透露，顏慧欣第一天到辦公室就被總談判代表楊珍妮咆哮“霸凌”，一位姓徐的執行秘書也因引導顏慧欣到辦公室而被臭罵。經貿辦執行秘書徐崇欽15日出席“立法院”衛環委員會，被問及此事時表示，“我對這個事情完全沒有印象。”



媒體報導，顏家友人指，約在2024年5月底，顏慧欣被經貿辦通知去開會，徐姓執行秘書引導顏慧欣到副總談判代表辦公室等待，該辦公室為楊珍妮原本擔任副總談判代表時的辦公室。楊珍妮見顏慧欣坐在裡面，怒不可遏，會後臭罵徐姓執秘，指人事派令尚未核定，怎麼可以坐在副總談判代表的房間？



中國國民黨籍“立委”洪孟楷15日質詢經貿辦執行秘書徐崇欽，徐透露該報導提到的徐姓執行秘書，應該就是指他，經貿辦衹有一位執行秘書。這件事在他已經向外部委員說明，如果允許，可以公開再說一次，“我對這個事情完全沒有印象。”



洪孟楷追問，“報導裡面指出，該執秘受楊珍妮咆哮責罵，你沒有印象？”徐回，“是，我沒有印象。”洪孟楷再問，有沒有在經貿辦觀察到霸凌事件或感覺到霸凌氛圍？並強調討論霸凌事件的目的衹有一個，就是不希望任何人權勢霸凌，來造成公務體系不對等，導致有人受到傷害。顏慧欣已經離世，直接理由是否和霸凌有關，要等調查報告。



針對顏慧欣遺書提到，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的執行層面充滿消極、敷衍，徐崇欽表示，他個人完全沒有感受到。洪孟楷問他是否覺得經貿辦充滿和樂、朝氣？顏慧欣遺書寫的不是事實？



徐崇欽說，CPTPP沒有時程、計劃、充滿消極，他完全沒有聽到這樣的陳述。至於編制的部分，他和顏慧欣一直在討論，也有努力過，後來對美談判比較密集，這部分有點耽擱，但院裡也有提供6位編制內的人員。



洪孟楷說，我不知道你是誰的人，但你今天說的好像她的遺書不是事實。沒關係，你有你的立場，調查還在繼續。到底經貿辦公室對CPTPP是否沒有相關的計劃和節奏？楊珍妮總代表今天也沒有來，不知道她還可以躲到什麼時候？徐崇欽則回，CPTPP內部都有討論，都有在分工。



洪孟楷表示，此事已死無對證，現在就要賴給顏慧欣？她沒辦法再為自己發聲，這樣的話，為何“行政院長”要重啟調查？徐崇欽說，調查由外部委員進行中，院的立場是，都是由外部委員進行。