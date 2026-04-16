台官方駁缺天然氣　網喊快罰CNN

《CNN》報導，若台灣遭封鎖，電力、水力與晶片供應恐將陷危機，臉書粉專“釣叟‧第三方觀點”提出看法。（照：“釣叟‧第三方觀點”臉書） 中油運輸液化天然氣 (LNG)的船隻。（中油提供資料照） 中評社台北4月16日電／霍木茲海峽封鎖限運造成全球能源危機，《CNN》指出若台灣遭封鎖，電力、水力與晶片供應恐將陷危機，支撐電力系統的天然氣儲量僅能維持約11～14天左右。“經濟部”強調台灣未缺電缺氣，媒體所稱絕非事實。粉專直呼，“經濟部”怎不對《CNN》開罰？



1萬追蹤的粉專“釣叟‧第三方觀點”直呼：原來台灣天然氣庫存不是大約只能撐11天，而是能撐至少11～14天？有政府好安心！他直酸嚴正建議“經濟部”立即對《CNN》開罰300萬，不能讓假消息亂我軍心！



《CNN》報導指出，這場全球能源衝擊凸顯出台灣的高度脆弱性，原因在於對外部燃料的深度依賴。台灣約97%的能源依賴進口，供應著2300萬人口，以及生產全球約90%先進晶片的半導體產業，支撐電力系統的天然氣儲量僅能維持約11～14天左右。



斷供的初期影響將從民生用電開始，若情況惡化，輪流停電將變得更頻繁，例如空調、電梯、電扶梯與路燈等基礎服務將被限制，商業活動時間也可能縮短。鐵路運輸可能延誤，部分地區供水系統也可能因抽水設備依賴電力而變得不穩定。台灣的半導體工廠可能會被優先保障供電，但仍面臨巨大壓力，因為晶片製造需持續不間斷的電力供應，一旦中斷恐造成巨大損失。



台“經濟部”則稱，現行要求天然氣安全存量至少11天，並於2027年起提升為至少14天。相較鄰國，日本尚無天然氣安全存量規範，韓國僅9天，台灣規範標準明顯較優，因應準備更為嚴謹確實。媒體所稱嚴重短缺危機絕非事實，請民眾與產業界放心。



網紅Cheap提出質疑，CNN說11天很危險，你澄清也說11天，所以人家不實在哪？ 然後儲備量11天的跟9天的比，說我們很強？



《CNN》強調，面對能源安全風險，台灣政府雖重新檢討核能政策，考慮重啟部分停用核電機組，以提升供電穩定性，但核電重啟涉及安全檢查與燃料供應，可能需要數年時間，短期難以解決危機。