壓力擋不住！王淺秋：惠台十項打到民進黨

王淺秋。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，陸方宣布十項惠台政策。媒體人王淺秋15日在政論節目指出，當農漁民、影視產業感受到對岸有錢賺，那個壓力是擋不住的，尤其中南部產業、農漁民會非常有感，這情況會真正打到民進黨。



王淺秋15日在政論節目《大新聞大爆卦》節目表示，民進黨現在全面想要把鄭習會的聲量限縮，避免議題擴散。現在中南部民眾能感受到的只是，“聽說”習近平講話很軟，沒有在恐嚇我們。因為民進黨慣用的是戰爭風險的恐嚇，綠媒洗標說什麼“賴清德要出訪，中共跳腳”，但賴清德要去的是史瓦帝尼，有什麼好跳腳的？就是又要用這種“我們被欺負”的委屈氛圍來帶同溫層，“但這已經要失效了！”



王淺秋強調，這惠台十項真正能打到民進黨的是說，他真的有機會可以實行的話，“到台灣來的部分”被限縮，如果航點不開放，你怎麼知道沒有市場？“有商業機制，我（台灣人）就很想去啊！”這些還在台灣的可控範圍，沒有辦法。但如果是“我們出口過去”，或我們的影視文化產業到大陸去，其實是擋不住的！但論實際到大陸的銷售金額，“農民非常有感！”



王淺秋說，農漁民立刻有會感受到，有商機、有機會，大家有錢可賺，不是只是“補助我們休耕”而已。他們的辛苦努力付出，是可以有成效的！這個實質感受到的時候，對中南部出產的縣市，就會有能強烈的壓力。台東縣長饒慶鈴就很內行，她說，這也不是要求對方給我們什麼，我們自己要求自己的產品品質，建立產品高規格的SOP，大陸也在日漸要求品質的部分。