李貞秀成綠媒新寵？羅旺哲：賞味期一周

李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日電／前台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀13日遭開除黨籍，14日即現身多檔綠媒政論節目痛罵民眾黨，引發外界熱議。對此，資深媒體人羅旺哲15日在政論節目指出，李貞秀在綠媒的“賞味期限”僅有一周，自己已注意到風向變化。他並說，李實在有點太天真，以為在綠營可以討拍、借力使力，給民眾黨一個教訓，殊不知綠營大多對她抱以看笑話的心態。



羅旺哲15日在政論節目《大新聞大爆卦》中被問到“李貞秀的賞味期限？”他表示，可能就這一周、過了就沒了，因為現在有許多柯黑、昌黑，並不缺一個李貞秀。他指出，自己昨天罕見地看了綠媒節目，發現李貞秀的職稱是“民眾黨“立委”，但到了今天風向就變了，李貞秀已變成“前民眾黨員”，在綠營心中，李“只當了一天“立委”。



羅旺哲說，李貞秀有點太天真，以為在綠營可以討拍、借力使力，給民眾黨一個教訓，但在自己看來，綠媒來賓大多對李抱著看好戲、看笑話的心態，沒有人替她發聲，大家都希望這把火越燒越大，因為這正是綠營想看到的劇本。



羅旺哲也感嘆，上綠媒是李貞秀最錯的一步，就算真的有委屈，也不能去綠媒上發聲，因為這形同投奔敵營，會完全失去所有的正當性。



另外，媒體人王淺秋也說，自己基本上不會歡迎李貞秀來上節目，因為李雖然來過自己主持的節目，但基本上，公共平台還是希望邀請有論述能力，而不是謾罵的人上節目。現在李拿石頭砸自己的腳、穿小鞋，已讓自身失去了正當性。