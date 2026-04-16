綠色執政院士進校園洗腦？游淑慧轟“國恥”

台南一中在10日邀請“中研院”院士與高中生對談，卻因講座內容引發爭議。（游淑慧台北市議員臉書） 中評社台北4月16日電／台南一中在10日邀請“中研院”院士與高中生對談，卻因疑似講座內容引發爭議。中國國民黨籍台北市議員游淑慧指出，以“與中研院士對話”為名義舉辦的校園講座，竟淪為政治評論場合，甚至連投影片內容都充滿明顯立場與政治攻擊語氣。她轟“看見未來的力量？還是看見政治進入校園的力量”。她更引述古文“士大夫之無恥，是謂國恥”！



游淑慧15日在政論節目《新聞大白話》中痛批，她提及前“行政院長”蘇貞昌曾在“立法院”被問及“四維八德”含義時，裝傻回答“四尾土虱”，引發關注。游淑慧引述古文“士大夫之無恥，是謂國恥”強調，士大夫就是作官的，作官的沒羞恥心，就是國家的恥辱。如果民進黨都不知道禮義廉恥，教小學生知道禮義廉恥要幹什麼？我們一般小老百姓知道禮義廉恥要幹嘛？



台北市藍議員游淑慧11日在臉書發文質疑，看到“看見未來的力量：與中研院士對話”這樣的標題與文宣海報，任誰都會以為，孩子參加的是一場高水準的科學教育講座，是與“中研院”士對話、拓展視野、思考未來方向的難得機會。結果到了現場，卻讓人傻眼。當晚許多網路流出座談的內容，讓人無言。



游淑慧表示，原本以為會聽到的是科學、教育、人生規劃與未來趨勢，沒想到台上“中研院士”，竟然大談京華城案和選舉票數。從公共知識引導，直接變成政治口水評論，甚至連投影片內容都充滿明顯立場與政治攻擊語氣。如若屬實，這不只是失焦，根本是荒謬。



游淑慧強調，院士在校園裡大談政治和選舉，而且事實不符的內容，這種名實不符，是對學生、家長與教育場域的不尊重。



游淑慧指出，投影片的製作不只超醜、粗糙，而上面秀的內容還離題嚴重，簡直是拿“中研院”士的社會公信力，去替特定政治敘事背書；拿原本應該啟發青年思辨的講台，變成政治輸送帶。敷衍學生、令人遺憾。



游淑慧痛批，這場座談真正讓人看見的，不是未來的力量，而是政治進入校園的力量。民進黨連知識的公信力都要消耗，踐踏教育場合的純粹，並把一切都拖進政治算計裡。同學們更大的無語是超醜的投影片。這些院士掛著科學教育的羊頭，賣的是政論名嘴的狗肉。