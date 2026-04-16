民眾黨許忠信將遞補　郭正亮：可幫到謝龍介

許忠信（中評社 資料照) 中評社台北4月16日電／前台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀13日遭民眾黨開除黨籍，喪失不分區“立委”資格，由曾擔任台聯黨不分區“立委”的成功大學教授許忠信遞補。對此，前“立委”郭正亮15日在政論節目表示，自己認識許忠信，他絕對不會走鐘，且由於先前參選過台南市長，許說不定還能幫到獲得國民黨提名參選台南市長的“立委”謝龍介。



許忠信現為民眾黨政策會副主任委員、成大法律系教授，他在2012年至2014年間擔任台聯黨不分區“立委”，2015年退出台聯，並分別於2018年、2022年兩度以無黨籍身分參選台南市長，但均落敗。許忠信於2023年加入民眾黨，並獲提名不分區“立委”，排名第16名。



郭正亮15日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，據自己瞭解，李貞秀的走鐘狀態早在提名時就有人感受到，因此表達反對。他指出，民眾黨最終壯士斷腕、開除李貞秀黨籍，是個很大的動作。假設沒這麼做，李將可以參加民眾黨團決策，要是她把討論內容在外公開要怎麼辦？



而針對許忠信遞補，郭正亮說，自己認識許、許絕不可能走鐘，在過去，許更曾參選過台南市長，在進入“立法院”後，許應能發揮一定作用，說不定還能幫到謝龍介。



郭正亮認為，除了許忠信，在接下來將可望遞補“立委”的民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡都相當不錯，民眾黨還是要考慮到自身總體戰力。