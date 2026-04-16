陳水扁保外就醫下月辦見面會　AI回顧前半生

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日電／民進黨陳水扁因涉貪爭議遭判刑，目前為長期保外就醫狀態，但仍經常出席公開活動，引發外界質疑矯正署、台中監獄是否秉公執法。陳水扁近年還活躍於網路圈與粉絲互動，近日宣布將於5月3日在高雄舉辦線下見面會，引發不少扁迷期待與偶像相會。



陳水扁目前仍在保外就醫期間，台中監獄2017年要求他參加公開活動時遵守的原則：不進入會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪，稱為五不，後延伸為不談及政治、不談及案件。



陳水扁的Threads粉專14日發文表示：“我是阿扁，咱阿扁仔”！不管是否認識或不熟悉，第一次讓動畫帶大家回顧陳水扁的成長，從三級貧戶的小屁孩，到活網‘總統’的老阿北，“5/3線下相見，阿扁也想見到你！XDDDDDDDDDD”。



動畫介紹，陳水扁是出身三級貧戶的佃農之子，認真念書翻修老家才結婚。大三考上律師，成為當時全台最年輕的律師。80年代參與美麗島事件審判，立志從政。除了以台北市最高票當選議員，後來也被“國會”記者評鑑為表現最好“立委”。1994年以“快樂、希望”為口號當選台北市長，市長任內曾角色扮演超人、麥可傑克森。1998年連任不敵中國國民黨籍台北市長參選人馬英九，敗選感言說出“對進步團隊的無情是偉大城市的象徵”。



但畫面從2000年陳水扁當選“總統”後，就不再敘述中間發生的事情，直接跳到2026年，形容為“徜徉網路世界和網友互動，成為一位活網前前前“總統”。並指出最新活動5月3日“陳水扁也想見到你，高雄市新興區民主路26號Loi了咖啡，下午2：30開始”。



脆友扁迷表示，“陳水扁，聽說台灣第一場大型跨年晚會是你開創的，是真的嗎”、“陳水扁76歲卸任‘總統’多年，社群操作比現在的賴清德強太多了，這就是實力差距”、“陳水扁‘總統’好，我們每次都在美術館散步，經過您家都會抬頭仰望，祈求您身體健康平安”、“感覺我又回到當年追著陳水扁跑的年青時代了”、“希望陳水扁‘總統’辦一場台北見面會”。