鄭訪陸由民主基金會補助　國民黨：合理申請

國民黨文傳會主委尹乃菁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）有媒體報導，中國國民黨主席鄭麗文剛結束的訪陸行，6天的行程共新台幣480萬元費用並非自己埋單，而是向台灣民主基金會申請經費。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁今天表示，鄭麗文此趟赴大陸進行2026和平之旅，是合法向台灣民主基金會提出申請，從事政黨交流。



尹乃菁說，如果民進黨願意回到九二共識並廢棄“台獨黨綱”，也可以向台灣民主基金會提出政黨交流，申請補助款和中國共產黨進行政黨交流。



據媒體報導，鄭麗文此行訪問大陸，有向台灣民主基金會申請經費。而根據國民黨交由基金會之申請書中，表示此行活動目的為，藉由交流讓大陸民眾及在華台商瞭解，台灣民主發展之現況，並將深入瞭解大陸政治與經濟狀況，同時推展台灣民主自由理念至大陸，以推兩岸關係和平之發展，維護台海穩定與繁榮。



其中，該計劃書中經費概算表中，機票費用共305萬元，而在住宿膳食及零用金部分，則編列155萬元，另有20萬元用來買禮品以及辦公雜支費用。該筆經費已經內部簽核，正循程序撥補給國民黨。



國民黨今天對此召開記者會，尹乃菁回應表示，台灣民主基金會的宗旨，是推動台灣的政黨、智庫和亞洲以及世界各國進行交流，來宣揚我們的民主自由、人權的價值。



尹乃菁說，中國國民黨作為在野黨，這一次在鄭麗文的率領之下，到中國大陸進行2026和平之旅，就是合法向台灣民主基金會提出申請，從事政黨交流。而作為在野黨，我們到中國大陸進行訪問，就恰恰的顯示了台灣是個民主自由體制的社會，我們的政黨會輪替，執政黨、在野黨會輪替，但我們仍可正常和大陸進行了政黨交流。



尹乃菁批評，如果民進黨願意回歸到1992年，由兩岸政府授權的白手套，也就是海基會和海協會在香港會談的時候達成的九二共識，這個兩岸共同的政治基礎，並且廢棄“台獨黨綱”，民進黨也可向台灣民主基金會提出政黨交流的申請補助款，向中國共產黨進行政黨交流。