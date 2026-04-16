鄭麗文拋賴鄭會和解　綠黨團反嗆彈劾沒誠意

民進黨黨團書記長范雲（左）、副幹事長陳培瑜受訪。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團書記長范雲（左）、副幹事長陳培瑜受訪。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團書記長范雲（左）、副幹事長陳培瑜受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文15日再度喊話欲與賴清德會面、化解朝野僵局。民進黨“立法院”黨團書記長范雲16日表示，國民黨一方面喊和解、要見面，另一方面卻將在5月推動彈劾賴清德，讓人難以感受到誠意。



鄭麗文訪陸返台後，15日在國民黨中常會上喊出，祝福賴清德22日出訪史瓦帝尼順利，也期盼賴返台後能與她見面，化解內部對立、朝野僵局。



民進黨“立法院”黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜16日在“立法院”受訪。



范雲指出，國民黨一手要求會面，一手又在“立法院”推動5月將進行的彈劾案，一手要求見面、另一手下毒手，這樣的作法難以讓外界相信有和解的真心，若真要推動朝野對話，應先展現具體善意，而不是同時進行政治對抗。



媒體問，針對《鏡報》報導鄭麗文訪陸團費約新台幣480萬元，疑由台灣民主基金會補助。兼任台灣民主基金會董事范雲表示，民主基金會宗旨在於支持民主與人權相關活動，過去國民黨申請赴中交流補助即曾引發爭議，是否符合宗旨值得檢討？基金會董事會已就申請案提出質疑，包含身為基金會的董事長、“立法院長”韓國瑜在內也認為應檢討。



范雲強調，不應動用納稅人的錢前往中國進行缺乏民主的交流，呼籲國民黨撤回相關申請，目前這些補助是否已核定？基金會要進一步查證。