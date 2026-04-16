女兒疑遭楊珍妮霸凌　顏慶章願協助調查

顏慧欣父親顏慶章。（照片：謝國樑臉書） 中評社台北4月16日電／“行政院”經貿辦前副總談判代表顏慧欣3月12日因病辭世，傳出生前疑遭職場霸凌，“行政院”已交由外部委員調查。中國國民黨籍“立委”許宇甄15日追問台“監察院”顏慧欣案調查進度，台“監察院”祕書長黃適卓回答，只要行政機關釐清事實，“監院”就會進入下個階段調查。顏父、台前“財政部長”顏慶章15日也首度發聲表示，願協助專案小組調查，這也是他的社會責任。



媒體報導，顏慶章友人指出，顏承受女兒過世的錐心之痛，如今願意出面，其實心裡相當掙扎，因為回顧過程十分痛苦，但經過這麼長的時間，看到顏慧欣的上司、經貿辦總談判代表楊珍妮多次面對外界詢問時不斷躲閃，甚至“講假話”，促使他決定說明真相。



許宇甄15日上午在“立法院”司法及法制委員會質詢，顏慧欣霸凌案已有人向“監察院”告發，調查進度如何？“監察院”業務處長黃奕元表示，已有“監委”函詢“行政院”，但尚未收到“行政院”復函，法定函復期限是2個月，如今已過1個月。



許宇甄質疑“監察院”，應更積極調查背後是否有霸凌情事；黃適卓則解釋，“政院”已啟動調查，只要行政機關有法定的釐清事實，“監院”就會進入下個階段調查。



質詢結束後，顏慶章打破沉默，首度向媒體表示他願意主動陳述意見，協助該專案小組調查，以完整反映實際狀況。他難過但堅定地說，失去女兒哀痛不已，但協助專案小組發現真相更是他的社會責任，專案小組隨時可透過“政院”安排晤談時間與地點。



另有熟悉經貿運作人士看不下去，說外界也應檢視當初楊珍妮出任副代表時，是否符合相關規範。



“行政院”發言人李慧芝15日回應，本案經“行政院安全及衛生防護委員會”的外部委員展開調查，已第一階段回收問卷，正依問卷回收內容密集訪談，並有初步共識希望能訪談家屬，“行政院”人事處已協助聯繫家屬約訪，相關安排一切尊重外部委員與家屬。