中東局勢緩油價跌？台官方：主要從紅海調貨

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）中東局勢傳出緩和訊息，美國與伊朗衝突降溫，國際油價回落至每桶100美元以下。台“經濟部長”龔明鑫16日表示，政府對此發展樂觀其成，但仍會持續做好各項應變準備，密切觀察後續情勢變化。



美國日前揚言要封鎖伊朗港口，伊朗則回擊要阻斷紅海，龔明鑫回應，霍爾木茲海峽確實可能有爭議，基本上調貨主要還是從紅海。至於伊朗揚言能不能做到，要持續觀察。他補充，目前中油調貨還是以紅海作為主調，目前觀察尚未有實際的封鎖作為，政府會保持高度警覺並持續觀察後續發展。



最新油價顯示，布蘭特原油（Brent）約每桶94.7美元，西德州原油約90.9美元，為戰事爆發以來相對低點，但仍高於戰前水準。



龔明鑫16日出席“立法院”經濟委員會前受訪指出，外界關注中東戰事是否降溫、供應鏈是否恢復順暢，任何正面訊號政府都樂見其成，但相關風險仍未完全解除，因此仍須維持高度警戒、做好充分準備。他表示，目前油品調貨仍以紅海航線為主，整體運輸狀況尚屬穩定。



龔明鑫強調，無論國際局勢如何變化，政府都會持續掌握能源供應與價格波動，確保台灣經濟與民生穩定。