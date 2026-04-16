李貞秀上綠媒開砲　柯文哲籲冷靜人生還長

柯文哲（中）受訪，左為民眾黨主席黃國昌。（民眾黨提供） 中評社台北4月16日電／台灣民眾黨前“立委”李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區“立委”資格後，隨即上綠營政論節目狂轟民眾黨。對此，民眾黨創黨主席柯文哲16日表示，中評會是一個獨立機關，尊重獨立運作，他當然知道說民進黨給李太多打擊，可是李怎麼現在自己跑去綠媒亂講話？大家冷靜一下，這事情就讓它結束。“反正人生還很長，就重新開始”。



柯文哲、民眾黨主席黃國昌16日上午前往白沙屯媽祖進香，沿途參香。受訪被問到怎麼看李貞秀被除名之後，變成“爆破士”一直上節目跟受訪？說是被黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡、黨秘書長周榆修逼退，現在黃國昌還要架空柯文哲？



柯為陳智菡等人說話，表示民眾黨不是一人政黨，還是有制度，所以不要去講什麼陳智菡“奴才”。他覺得陳智菡是一個很認真的人，周榆修也是，許甫是一個對人很客氣的人。講人家壞話不會讓自己變好，柯文哲最後連喊三聲“Calm down”！



柯文哲表示，多元開放是民眾黨的政治價值，所以在“立法院”有一席不分區“立委”替新住民發聲。不管是陸配或是外配，這政策是對的，但個人在“立法院”的表現，那就要個別評斷。“保障陸配的參政權，特別是陸配有拿到身分證，他還是主張他們在台灣應該有參政權，這個政策他還是支持。但是個人行為就要個別處理，應該從自己的表現接受社會公評”。



柯文哲指出，李貞秀這件事有太多人打電話到服務處，連民眾黨黨員都具名檢舉。據他所知，後來是中央委員會決議送去中評會處理，“中評會是一個獨立機關，我們還是要尊重它的獨立運作，我們都不敢多講什麼。既然我們要成為一個政黨，也不會是一人政黨，是一個全民政黨，就按照制度去走”，所以後來一些處置就按照黨的機制去做。



“不管怎樣，如果妳要代表陸配族群，那就應該要謹言慎行。當然我也知道說民進黨給她太多打擊，可是你怎麼現在自己都跑去綠媒在亂講話”？柯文哲喊話，這個就先安靜一陣子，大家冷靜一下，然後這事情就讓它這樣結束，“反正人生還很長，就重新開始”。