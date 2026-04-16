綠擋芒果銷陸？蘇清泉：我來努力打開管道

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。（中評社 資料照） 中評社屏東4月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，陸方宣布十項惠台政策，但面對民進黨政府不接受，藍營是否有何行動?國民黨籍屏東縣長參選人、藍委蘇清泉向中評社表示，屏東是農業大縣，芒果今年將盛產，需外銷市場平衡價格，他會來努力看看，若管道暢通就會過去。



台灣芒果主要產季為4月至9月，盛產期集中在6月至7月，產地集中在台南、高雄、屏東等地。對此，蘇清泉表示，屏東目前正準備迎來芒果產季，因為芒果今年將大豐收，產地已開始在整收，如果之後產量大出，沒有外銷的話，價格會受衝擊。



蘇清泉表示，不過，台灣農產外銷大陸是否有受什麼條件或限制，這個他還要再瞭解，因為民進黨已連續執政10年，這幾年兩岸農業交流停擺，政府也不支持，這次有看到開放農產的措施，若管道暢通的話，就會過去。



蘇清泉表示，台灣市場比較少，屬於淺碟型，產量只要一大，價格就容易下跌，影響農民收益，所以還是需要外銷出路，因為內銷市場吃不了那麼多。他說，芒果現在最重要，因為正在採收，且之後估計量很大。



蘇清泉曾在2024年1月促成石斑重啟銷陸的經驗。蘇清泉表示，目前石斑魚在台灣內銷價格與外銷大陸的價格差不多，活魚運搬船運到大陸的成本也蠻高，1斤就要20元的成本，現在又遇到油價上漲，這樣就沒有足夠誘因。



目前石斑產地價格，以1斤到1斤半的規格為110元，以近年價格來說較為低靡。蘇清泉指出，可能石斑活魚外銷要相差50元到60元，譬如台灣同規格賣120元，大陸可賣到170元，才會比較熱絡。主要還是看價格的誘因，農產品應該也是如此。