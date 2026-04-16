中東局勢重啟燃煤？台電：視情況該調就調

左起台電總經理王耀庭、台經濟部長龔明鑫接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 藍委楊瓊瓔。（中評社 張穎齊攝） 台灣中油董事長方振仁接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）中東局勢多變，各界關注台灣能源供應情況，是否重啟已經停用的燃煤機組？台電總經理王耀庭16日表示，台電將以穩定供電為優先，會依全球能源調度情況因應，該調就調。



“立法院”經濟委員會16日邀請台“經濟部長”龔明鑫、“農業部長”陳駿季、台灣中油公司董事長方振仁、台灣電力公司總經理王耀庭、“國發會副主委”詹方冠等就“台灣再生能源及電網韌性之發展現況、建置進度、容量目標、推動困境、法規障礙及相關改善對策”進行報告，並備質詢，輪值召委為民進黨籍“立委”邱志偉。



中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔質詢，台電預計5月重啟麥寮電廠1號與3號燃煤機組3個月，若中東戰事持續，是否可能再重啟其他停用燃煤機組，甚至加開中火？



王耀庭答詢，啟動麥寮機組主要是基於供電韌性考量，作為天然氣供應不穩時的備援機制，全球多國包括德國在內，面對能源風險也有重啟燃煤機組的作法，全世界怎麼因應，台灣就怎麼因應，台電會依整體能源情勢調度、該怎麼調就怎麼調。



王耀庭強調，戰爭情境有輕重之分，目前判斷尚未到嚴重程度，台電已進行多元布局應對各種可能發展，但現階段不會加開中火機組。



龔明鑫也表示，目前規劃中火不會加開，甚至整體用煤量將低於去年水準，台電的首要任務仍是穩定供電。



楊瓊瓔追問，若戰事延續，是否能承諾不再擴大燃煤使用？



王耀庭回應，中火全年用煤量不會超過去年約1100萬至1200萬公噸水準，並會透過其他機組調度來控制總量。



此外，邱志偉則質詢關心能源替代方案，台灣中油董事長方振仁答詢，已規劃自非洲、澳洲等地尋求原油替補來源，同時增加自美國進口天然氣（頁岩氣），以強化能源供應穩定性。