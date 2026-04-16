拒接球民航小兩會？台：目前航班足夠

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月16日電（記者 鄭羿菲）大陸官方表示，已透兩岸“民航小兩會”致函，籲盡快全面恢復兩岸客運直航。台官方16日證實已收到來函，但表示，現在的航班足以應付目前需求，後續再觀察、適時調整。



“行政院”發言人李慧芝表示，政府一向非常樂見兩岸能進行健康有序交流，“交通部”已對外說明，現階段兩岸直航實際需求並未如想像中高，相關單位會確認函文內容後，再務實加以評估。



陸委會經濟處副處長林千右以兩點回應，一、陸方來函確實有來函且收到。二、將就函文內容與相關主管機關一起評估。



“行政院”16日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，台“國防部”副部長徐斯儉、“海委會副主委”宋承恩、“法務部”主秘余麗貞出席。



中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，大陸12日上午宣布10項兩岸善意措施，包括將推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等，“交通部”“觀光署”13日曾表示，兩岸相關溝通事項涉及雙方公權力，應由觀光小兩會先行溝通協調。



大陸“海峽兩岸航空運輸交流委員會”15日指出，已透過“台北市航空運輸商業同業公會”聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。



“交通部”民航局專委張翠分回應，有接獲相關訊息，但以目前兩岸航班需求沒有特別高漲的情況，現在的需求以目前營運的航班應該可以應付，後續會再繼續觀察兩岸之間需求的情況，再適時調整相關航班。