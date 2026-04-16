美軍掌霍爾木茲海峽　台官方：增買美天然氣

左起台電總經理王耀庭、台經濟部長龔明鑫接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 台灣中油董事長方振仁接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）中東戰事變化，如今由美軍掌握霍爾木茲海峽航運，台灣的能源採購配比是否調整？台“經濟部長”龔明鑫16日表示，未來仍持續規劃提高自美國進口天然氣比例，從目前約10%逐步提升至2029年約25%，以強化能源韌性與供應安全。



“立法院”經濟委員會16日邀請台“經濟部長”龔明鑫、“農業部長”陳駿季、台灣中油公司董事長方振仁、台灣電力公司總經理王耀庭、“國發會副主委”詹方冠等就“台灣再生能源及電網韌性之發展現況、建置進度、容量目標、推動困境、法規障礙及相關改善對策”進行報告，並備質詢，輪值召委為民進黨籍“立委”邱志偉。



中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢，中東局勢變化下，過去曾因伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽而考慮向美國採購天然氣，如今美方掌握該區域航運，是否意味台灣將進一步減少中東依賴、轉向美國採購？



龔明鑫答詢，目前天然氣來源已逐步分散，除原本經由霍爾木茲海峽輸出外，也有來自阿曼等地供應，並透過紅海航線調度，未來確實會增加自美國採購比例，現在大約10%，會再增加，但不會完全不向中東採購。



龔明鑫強調，因應中東戰事與能源安全考量，中油需重新檢視進口來源結構，目標在2029年將美國天然氣占比提升至25%，藉此分散風險、提升供應穩定性，美國天然氣成本相對中東具競爭力，價格波動較小，有助於穩定能源採購成本。



台灣中油董事長方振仁表示，中油採購液化天然氣（LNG）仍依國際市場價格機制議定，會在市場可接受範圍內進行採購，並持續調整來源以確保供應安全。



方振仁補充，過去評估若阿拉斯加天然氣管線計劃成形，自美國進口占比最高可達33%至35%，但在當前中東情勢下，已先將目標調整為穩健提升至25%。



此外，賴士葆也問，電價與能源政策，還有核三廠重啟時程？台電總經理王耀庭表示，將持續進行整體電力調度，相關機組規劃將依程序送交審議。