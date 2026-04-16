2026政經兵推第二日　聚焦經濟安全韌性

前永豐銀行資深副總經理陳松興。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月16日電（記者 莊亦軒）“2026TTX政經軍心情勢推演”兵推15日起連續進行兩天，第二日進程主要針對經濟議題。前永豐銀行資深副總經理陳松興16日指出，台灣要建設經濟安全韌性，有三項因素不能被中斷，一是支付系統的連續性；二是貨幣流動性供給；最後就是信心。韌性來自金融市場與經濟體系的穩定。



台灣安全研究中心、政大國際關係研究中心等單位合辦的“2026TTX政經軍心情勢推演”15日開幕，透過2天兵推，以2030年“後特朗普時期全球重組”為想定背景，探討台灣在面臨中國大陸結合政治、軍事與經濟手段的“灰色地帶脅迫”下，如何檢視應對能力與政策韌性。兵推打破傳統軍事兵推模式，轉向涵蓋政治、經濟、軍事及心理層面的整合架構。



16日為推演第二日，在政大公企中心舉行，16日下午將模擬特朗普政府強勢運用關稅手段重建全球經貿系統，加劇台灣在經濟、產業、半導體與AI及能源安全的嚴峻挑戰為推演的設定。



婦女聯合會主委雷倩、前永豐銀行資深副總經理陳松興、前親民黨籍“立委”李桐豪、中華大學通識中心講座教授杜紫宸、前台積電研發處長楊光磊、政大國關中心研究員劉復國出席第二日經濟兵推。



陳松興表示，當外部風險事件導致保證金追繳（margin calls）、結算延遲、保險成本上升、流動性悄悄枯竭時，一旦信心轉弱，市場不會等待明確訊號，它會立刻對風險進行定價，而當這種情況發生時，私營部門就會開始進行自我保護；銀行會突然收緊，保險公司會重新評價風險，航運公司會調整條款，供應鏈開始放慢，這也就是為什麼這件事很重要。金融不穩定的時間尺度不是以週或以月來計，而是以小時來計算。



陳松興指出，而當貨幣信心出現，會導致通貨膨脹的預期心理。反過頭來繼續推升信用問題，當信用貸款狀況惡化，最終會導致企業端的還款現金壓力與政治壓力。不可小看灰色地帶衝擊貨幣信心，而同時反應窗口也非常短暫。



陳松興分析，台灣的出口對全球供應鏈至關重要，而中國大陸也會因為這些經濟問題遭受嚴重衝擊，到目前為止，台灣已經花了很多精力在擔心潛在軍事衝突及能源供應衝擊，卻沒有花足夠時間去準備經濟層面的應對，韌性首先是來自金融市場與經濟體系的穩定。

