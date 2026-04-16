卓榮泰稱欠台電2千億電費　藍掀執政假象

卓榮泰15日出席台電五一勞動節模範勞工表揚大會。（“行政院”臉書） 中評社台北4月16日電／台“行政院長”卓榮泰15日出席台電五一勞動節模範勞工表揚大會，自稱是自己努力不夠，以致仍欠台電新台幣2000億元“電費”。中國國民黨表示，卓親口揭穿民進黨執政多年來最大的假象：所謂“穩定物價”、“照顧民生”，根本不是因為政府治理有方，而是把台電當成“物價消波塊”，先拿去“擋浪”，再把帳往後拖，最後還是全民埋單。



國民黨強調，電價沒有立刻反映，不代表成本不存在；“今天先欠著，明天就是人民一起還”。



卓榮泰15日出席台電五一勞動節模範勞工表揚大會。他表示，近期在中東情勢緊張背景下，台電、台灣中油共同吸收大量液化天然氣（LNG）成本，台電長期負擔國家政策，卻 “不能讓電價隨成本合理調整”，是他努力不夠，以致仍欠台電2000億元“電費”。他承諾未來會更積極協助台電，投入更多資源以健全其財務狀況。



國民黨指出，民進黨最擅長把公營事業當成“政策遮羞布”。嘴巴上說穩定供電、穩定物價，實際上卻是讓台電長期吸收成本差額，連卓榮泰都承認政府欠台電2千億元，這不就是把台電當提款機、當防火牆、當錯誤能源政策收爛帳的工具？若民進黨能源政策真的成功，台電何至於被拖成今天這個地步？如今連卓榮泰自己都講白了，民進黨還有什麼臉繼續粉飾太平？



國民黨質疑，卓榮泰一面承認能源政策把台電拖進財務黑洞，一面又說要把核電重啟當成“多一種選擇、少一分顧慮”的預先準備。民進黨過去長年把核電打成洪水猛獸，現在能源政策走不下去、台電虧損愈滾愈大，才突然想到核電可以拿來當備案，這不正是自打嘴巴？如果核電變成“可以準備的選項”，那民進黨過去用意識形態綁架台灣能源政策、讓全民承受高成本、高風險、高電價壓力，難道不用向人民道歉嗎？



國民黨正告民進黨，“消波塊遲早會崩碎，但錯誤政策掏空的台灣經濟，人民可沒打算陪葬” 。請民進黨先為過去多年的錯誤能源政策道歉，老老實實地檢討能源政策，別再讓全台灣為民進黨的傲慢與偏執付出慘痛代價。