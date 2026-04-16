需求吃緊　蔡宗佑：兩岸航線班班客滿

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 資料照） 中評社高雄4月16日電（記者 蔣繼平）大陸宣布十項惠台措施，包含推動兩岸直航正常化，15日更透過民航小兩會管道向台灣方面發函呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑向中評社表示，兩岸航班很吃緊、都沒位置，直航很少，透過第三地轉機不方便、費時、費錢，目前僅恢復疫情前4分之1，很不足，盼開放才能滿足需求。



大陸“海峽兩岸航空運輸交流委員會”15日指出，已透過“台北市航空運輸商業同業公會”聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。



根據報導，兩岸航點航班尚未完全恢復常態，大陸14個城市、15個航點、每周執飛3百餘班，與2020年前大陸六61個航點、每周最高890班相比，仍有較大差距。另外，2025年台灣飛往大陸的旅客數高達330萬人次左右。



蔡宗佑目前人在廣西，他說也是先飛到香港、澳門，再搭動車花費4、5個小時才到達廣西，就非常不方便，會浪費一整天時間。如果是近年很夯的南北疆，要飛到烏魯木齊，就得從武漢或從香港轉機才行，對旅遊來說相當不便。



蔡宗佑表示，目前兩岸航班很吃緊，都沒位子，都要透過第三地去轉，譬如從香港、廈門、上海、澳門，再轉到大陸去。兩岸航班從疫情結束後到現在，恢復將近4分之1而已，所以很吃緊，根本訂不到位置，班班客滿。



轉機產生的不變，蔡宗佑表示，譬如大陸的東北、西北這些省分比較遠，全部都要透過第三地去轉，轉機的話很不方便、又費時、更費錢，要多花一天轉機，來回將近多花兩天。直航來回只要兩段票，轉機就要四段票，四段票費用就會比較高。



目前兩岸航班訂票情況，蔡宗佑表示，真的很難訂票，直航的都客滿，且直航的不多。譬如從高雄起飛，直航衹有武漢、南京、廈門、上海這四個城市而已。若要去西安、烏魯木齊、內蒙、北京，都要四段票。



有關去年台灣到大陸旅遊熱潮，蔡宗佑表示，超過4百萬、將近5百萬去大陸，不管是旅遊、還是台商、散客，兩岸航班目前來回都是客滿的。目前台灣赴大陸禁團令也沒用，台灣人照去不誤。台灣旅遊業爭取很久，但都未解除。