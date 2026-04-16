關注：鄭麗文網路聲量躍升　民眾搶著合影

國民黨主席受到民眾歡迎。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月17日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文訪陸行結束後，大陸宣布10項惠台政策，鄭16日出席台灣總工會舉辦的表揚優秀勞工活動，受到熱烈歡迎，民眾搶著合影，並有不少人稱讚鄭麗文推進兩岸和平，並期待惠台措施帶來經濟紅利，顯示出“兩岸和平、台海穩定”貼合基層民意，根據“網路溫度計”統計數據顯示，鄭的聲量已攀升至全台政治人物第2位，可見一斑。



探究基層勞工對鄭麗文展現出高度歡迎與讚賞的原因，與此次大陸宣布的10項惠台措施息息相關。這次惠台政策涵蓋了農漁牧業、觀光旅遊、影視文化以及中小微型企業發展等多個面向，精準切合了台灣當前產業與民生經濟的需求。



特別是在中小微型企業方面，其牽動的就業人口極為龐大。根據統計，台灣中小企業家數約高達171.5萬家，佔全體企業總數達98%以上，更提供了全台近八成的就業機會，是台灣經濟穩定發展與社會安定的重要基石，當兩岸政策能實質惠及這些產業時，自然能引起廣大基層勞工的共鳴。



然而，審視台灣近年來的總體經濟環境，基層民眾的生計面臨挑戰，一方面，經貿局勢變化與輸美關稅的不確定性，導致台灣外貿首當其衝；另一方面，政府近年來將資源與主力過度傾斜於發展高科技產業，導致台灣產業發展呈現“K型化”趨勢。



在半導體等科技業獨攬光環的同時，傳統產業與服務業的景氣卻受到擠壓與影響，在這樣的大環境下，大陸方面對台灣中小微型企業的投資遞出橄欖枝，更宣布開放上海、福建民眾赴台自由行，可望為長期面臨瓶頸的台灣觀光旅遊業注入活水，也有機會連帶拉抬餐飲、零售與基層服務業的業績，這也正是為何惠台紅利會受到民間熱議的原因。



鄭麗文在結束大陸交流行程返台後，其政治聲勢逆勢上揚，根據“網路溫度計”的聲量統計可以看出，鄭的網路聲量已躍居全台政治人物第2位，超越賴清德，僅次於台灣民眾黨創黨主席柯文哲，鄭麗文整體的好評影響力更是3人當中最高者，因此“兩岸和平、台海穩定”是否為主流民意，已不言而喻。