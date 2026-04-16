鄭麗文預告　17日參與大甲媽祖遶境起駕

國民黨主席鄭麗文。（中評社 方敬為攝） 國民黨主席鄭麗文與模範勞工合照。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月16日電（記者 方敬為）苗栗拱天宮白沙屯媽祖展開遶境，台中大甲鎮瀾宮媽祖也將於17日啟動9天8夜遶境進香祈福，中國國民黨主席鄭麗文今天預告她也將在起駕當天赴鎮瀾宮向大甲媽參拜祈福。



2026大甲媽祖遶境進香預計於4月17日深夜10時05分起駕，遶境主題為“善”，起駕後預計凌晨零時能抵達大甲溪畔，第一天駐駕彰化市南瑤宮，沿途駐駕西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化市天后宮、清水朝興宮，最後一天4月26日回鑾鎮瀾宮。



鄭麗文16日受邀出席“台灣總工會慶祝勞動節模範勞工表揚大會”，面對媒體詢問副主席李乾龍座車被安裝追蹤器、出訪大陸申請台灣民主基金會補助，引起外界質疑、台灣如何對接大陸惠台10項政策等議題，均未回應。但在被問到17日是否赴大甲鎮瀾宮參與遶境起駕，她則回“會！”。



大甲媽今年南下遶境進香祈福活動預計17日深夜起駕，當天將舉辦祈安、入轎、起駕儀式，由於大甲媽祖遶境為世界三大宗教慶典活動之一，每年都有許多政治人物到訪參拜拚曝光，今年逢選舉年，預期將“眾星雲集”。



據目前掌握的賓客名單，包括國民黨主席鄭麗文、國民黨籍台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、“立法院副院長”江啟臣、台灣民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌、民進黨秘書長徐國勇、“立委”蔡其昌等人。



