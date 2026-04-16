總預算案卡關有解　卓榮泰肯定韓國瑜善意

卓榮泰。（照片：“行政院”提供） 中評社台北4月16日電（記者 鄭羿菲）今年度總預算案卡關有解，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前召集朝野協商達共識，擬於21日將總預算案付委審查，並先行動支新台幣718億元新興計劃預算。“行政院長”卓榮泰16日回應，這是“兩院”彼此良性互動。718億元的新興計劃待總預算案正式付委後，也將函請各機關執行。



不過，在關鍵的軍人待遇條例與警察人員人事條例議題，卓榮泰表達，未來將在體制健全、法治完備及公平衡平的原則下，持續檢討精進，會再與“立法院”取得共識，“國防部”也會提出更完整具體的規劃。



今年度“中央政府”總預算案因朝野對立嚴峻而卡關，韓國瑜日前召集朝野協商，各黨團達成共識，擬於21日將總預算案交付委員會審議，“行政院”則將在半年內提軍人待遇修法與軍公教保障，並立即先行動支718億元預算。



“行政院”16日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，台“國防部副部長”徐斯儉、“海委會副主委”宋承恩、“法務部”主秘余麗貞出席。



李慧芝轉述卓榮泰於院會上的談話，“立法院”昨天正式啟動朝野協商機制，並達成協議，讓延宕230天的總預算案近日順利付委，這是“行政、立法兩院”及朝野各黨團持續溝通形成的重要進展，是彼此良性互動的具體展現，值得各界共同珍惜。



卓榮泰說，總預算案付委後，“行政院”將於21日赴“立法院”進行總預算報告及備詢，後續各委員會也將展開實質審查，請各“部會”首長務必督導所屬充分準備，面對“立法院”審查時，應就各項預算編列依據，及政策必要性與執行效益做出完整清楚且具體說明，全力爭取“立法院”與台灣人民對總預算案的支持。



卓榮泰指出，另外，針對朝野協商718億元新興計劃決議，“立法院”已確認與審查總預算時會如數照列且不凍結，“行政院”表示歡迎並予以接受，此結果有助各項政策如期展開，也能使公務同仁安心執行公務。待總預算正式付委後，“行政院”將函請各機關依程序啟動相關預算執行作業，並請各“部會”首長督促所屬審慎妥善運用，確保政策落實與執行成效。

