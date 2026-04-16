李鴻源：兩岸共同利益綁一起　降低戰爭可能

國民黨智庫副董事長李鴻源（左）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋（右）專訪。（照：中廣提供） 中評社台北4月16日電／習鄭會落幕，大陸拋惠台直航牌，台“交通部”卻回應需求未跟上，警告不開心的時候，小心橄欖枝變成棍子。中國國民黨智庫副董事長李鴻源今天接受廣播節目專訪時，呼籲應該專業面對，不要覺得每件事情都是裹著糖衣的毒藥，此行都在強調和平，“從頭到尾就是沒有講統一兩個字”。他認為，假如把兩邊的經濟共同利益全部綁在一起的時候，“戰爭的可能性就會降低很多”。



李鴻源今天接受中廣新聞網“千秋萬事”主持人王淺秋專訪時表示，這次的訴求就是和平，從頭到尾就是在談和平，他參加了跟中共中央總書記習近平的會議和午宴，“其實從頭到尾就是沒有講統一兩個字”，因為覺得講統一在台灣會被貼標籤，所以從頭到尾沒有講到統一兩個字，而是定調我們都是一家人，這是一個家人的聚會。



李鴻源表示，雙方談的是民族文化、民族感情，甚至提到關公、媽祖，結果還被陸委會講成統戰工具，真的太過了。一家人難免磕磕碰碰。但是只要能多談幾次，一次兩次三次就會談出結果，對方非常理解在野黨的難處，講了統一，整件事情的焦點就模糊了，所以大家坐在那邊談的是，兩岸人民共同的利益。



李鴻源也在午宴席間提出“兩岸共同治理一條河川”。他說，這是他去年就提出口號，因為中國大陸長江三峽南水北調，公共工程非常厲害，可是北京等大城市，每年淹水問題蠻嚴重的，因為淹水的原因是山區河川，沒有辦法處理集水區的降雨，而山區河川治理是台灣人的強項，如果把彼此的強項結合在一起，是一件好事情。



李鴻源說，午宴他剛好坐在習近平的正對面，習聽到兩岸共同治理一條河川，覺得是一個蠻好的構想，甚至問了“哪一條”？李鴻源回應，“目前還在跟大陸水利部門討論，如果下次見到您，再說明我們做了什麼。”

