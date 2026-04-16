不只轟白又轟綠　李貞秀節目上槓吳崢

李貞秀15日在節目中因陸配徐春鶯案，槓上民進黨發言人吳崢。（截自新聞面對面YouTube畫面） 中評社台北4月16日電／台灣民眾黨前“立委”李貞秀13日遭中評會決議開除黨籍，她14日起一連兩天上多個親綠媒體的政論節目，不但開轟民進黨黨主席黃國昌更和同台來賓槓上。她15日在節目中因陸配徐春鶯案槓上民進黨發言人吳崢，嗆說“目前查到的‘共諜′全都在民進黨的‘總統府′，沒有一個陸配”、“你今天是民進黨發言人，請公開對著全台灣講，陸配是外國人嗎？陸配是不是不能參政”？吳崢回應說，“當然不是”！李貞秀立刻反殺說，“陸配不是外國人，那就沒有雙重國籍的問題”，讓吳崢當場接不下話。



李貞秀15日參加政論節目《新聞面對面》，針對吳崢談到徐春鶯案“妳覺得在台灣要來選民代的人，可以接受中共指示”？李貞秀立刻回應說，當然不行，如果真正出賣台灣利益、當間諜的，更加要重判。李貞秀接著指出，目前查到的“共諜”全部都在民進黨的“總統府”，沒有一個陸配，包括現在徐春鶯也還沒有定罪，是不是這樣？她反問吳崢，怎麼可以有罪推定，因為陸配不能選擇出生地，就認為一定會出賣台灣？



李貞秀接著說，今天在台灣有近40萬的陸配，衹有16萬人選擇拿台灣身分證，還有20幾萬人選擇當大陸人。如果今天可以擁有雙重國籍，陸配為什麼不兩邊拿？如果她們不愛台灣為什麼選擇要拿台灣身分證？今天是“賴政府”是在懲罰這一群想當台灣人的人。



吳崢解釋，“我們認為是中國政府在刁難你們，因為世界各國政府，不管阿根廷、加拿大、美國都不一定會讓雙重國籍的人去放棄。就像妳講的，妳去中國要辦這個手續”。李貞秀則反嗆“你今天是民進黨發言人，請你公開對著所有全國觀眾講，陸配是外國人嗎？陸配是不是不能參政”？吳崢則回應，“當然不是，事實上可以投票、妳有妳的參政權”。李貞秀立刻回擊：“陸配不是外國人，就沒有雙重國籍的問題”。讓吳崢當場接不下話。



來賓“公民教師行動聯盟”發言人黃益中強烈建議她去提告民眾黨，去提黨員資格訴訟，否則這禮拜上完政論節目發洩完了，這風波就結束了，等於她舉手投降了。李貞秀則回應這不是投降，她本來就想結束，她不太想興訟，會再跟律師討論。因為她只想捍衛自己的清白，並不想讓民眾黨創黨人柯文哲為難，她沒有想再回去當“立委”從政，她坦言“從來沒想到自己會成為政治人物”。