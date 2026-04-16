因應中東戰事穩定物價　台官方估需1300億

李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） “行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月16日電／中東戰事對民生物價影響廣泛，“行政院主計總處”日前估計經費缺口約新台幣1292億元。“行政院”今天表示，此為初步概算並非最終結果，若有定案會對外說明。“主計總處”補充，財源籌措方式為追加預算或特別預算皆在評估範圍。



有在野黨“立委”建議普發現金補貼油價，李慧芝說，國際情勢尚未緩和，政府會持續辦理並精進各項物價平穩措施，也會針對已經產生虧損或實質上受損的行業及產業，進行了解，後續可採取個別補貼或是用整體特別預算的方式予以協助。



中東戰事廣泛衝擊民生物價，“主計總處主計長”陳淑姿日前在“立法院”表示，經盤點“經濟部”、“交通部”、“農業部”、中油、台電等缺口達1292億元，無論是追加預算，或是透過特別條例編列特別預算都是方案之一。



“行政院”發言人李慧芝上午主持院會後記者會指出，“主計總處”針對因應中東情勢造成的物價波動，以及相關部會預算需求確有初步概算，但並非最終結果，若有定案會對外說明。



“主計總處”公務預算處長許永議在記者會補充說明，先前向各部會調查需求約為1300億元，這數字是由部會提出的需求，但目前尚未就期間、單價等細節精算。



對於財源籌措方式，許永議表示，無論是追加預算或特別預算皆是可能的做法，將視整體財政狀況再行評估決定。